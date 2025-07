“En la pandemia él era el dueño de eso. Como mucha gente salía a caminar por todo el barrio. Todo el mundo está asombrado porque lo conocíamos. Ojalá lo cojan rápido. Yo una vez estaba ahí peluquéandome y estábamos como cuatro o cinco turnos porque eran buenos barberos. Estábamos sentados, llegaron unas motos, pasaron unos paquetes y el Chipi y otro peluquero se metieron por allá. Salieron con la nariz soplada y cuando yo vi eso me paré y me fui. Ayer cuando mostraron la foto, todos estábamos muy sorprendidos. Allá en el barrio en El Muelle y Villas de El Dorado todo el mundo lo conocía como Chipi, no como costeño. Él es de Urabá . No era amigo mío, ni tomaba conmigo ni nada. Me cortó el cabello una sola vez pero había varios barberos que peluqueaban bastante. Yo tengo en el celular algunos de los barberos que trabajaron con él y les envié la foto”, explicó la fuente bajo reserva.

Otra fuente aseguró que las personas del barrio se sorprendieron cuando vieron su cara en el cartel de búsqueda que publicaron las autoridades ofreciendo 300 millones de pesos por su cabeza.

“Yo trabajé con él hace unos años en la barbería y cuando vi la foto no lo podía creer. Él era el dueño pero no se la pasaba ahí. Él llegaba, hacía unos cortes y se iba. Por las noches la esposa era la que nos cobraba los cortes. Me parecía imposible de creer. Una persona de la barbería me envió el post y lo reconocí de una. Él pasaba con su familia ahí, después me enteré que como que había peleado con la esposa, se había ido a vivir solo y estaba por ahí. A esa barbería llegaba tanta gente que por eso me fui para un pueblo más tranquilo. Cuando nosotros trabajamos con él no tenía los tatuajes en el cuello, pero sí los de los brazos.”, le contó a este diario.