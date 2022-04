Defensa laica y creyente

Independiente de su credo religioso, la comunidad de El Retiro ha mostrado rechazo a la construcción.

“Aparte de nosotros, muchas personas e instituciones creyentes y no creyentes dicen no querer la nueva edificación. De hecho, hay una carta radicada en la Alcaldía con más de 1.200 firmas de ciudadanos con su opinión sobre el tema”, agregó Aristizábal.

El párroco señaló que ha hecho todo lo posible por conjurar el trago amargo que pende sobre la capilla. También dijo que no se ha sentido solo en la dura tarea que le ha tocado lidiar y que en la defensa del templo (en la que lo apoyan casi 5.000 feligreses) cuenta también con la Diócesis de Sonsón - Rionegro y de su obispo Fidel León Cadavid.

“De toda la comunidad parroquial no he escuchado el primer comentario a favor de la construcción. Los que están a favor son los nuevos dueños de la casa, obviamente, pero que no son guarceños sino unos particulares de Medellín y que compraron la casa vecina buscando una inversión”, explicó.

Para el alcalde de El Retiro, Nólber Bedoya, lo ocurrido con la parroquia de San José Obrero, Casa Enzo y más recientemente con la Hacienda Fizebad, donde se rumoró que se construirían 550 apartamentos, son un campanazo de alerta sobre el crecimiento desbordado del urbanismo en este municipio del Oriente tras la pandemia y que ha puesto en riesgo su arquitectura republicana, su medio ambiente y, sobre todo, el estilo de vida “pueblerino” de El Retiro.

Bedoya indicó que según las proyecciones hechas en 2013, para 2030 El Retiro tendría 12.000 unidades habitaciones, pero en 2022 estas ya alcanzaron la cifra de 13.000.

Aún no hay autorización

Bedoya también fue enfático en aclarar que el aviso amarillo puesto al lado de San José Obrero no es bajo ninguna circunstancia un otorgamiento de una licencia de construcción, sino una solicitud que aún se encuentra en estudio.

“Nuestro objetivo es salvaguardar y custodiar los bienes de interés cultural, arquitectónico e histórico del municipio. Por ello, desde el 7 de enero de 2022 rige el decreto 016 de Protección al Patrimonio Arquitectónico dentro del área urbana de El Retiro. Como el decreto se expidió antes presentarse la solicitud de la construcción al n lado de la iglesia, este cobijaría al templo” dijo Bedoya.

Por ahora, los feligreses de San José Obrero esperan el veredicto de la Secretaría de Hábitat que, a inicios de mayo, decidirá si se realiza o no la obra que podría dejar a El Retiro y al continente sin la cuna de la libertad.