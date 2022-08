“Me parece magnifica esta inauguración ya que me podrá ayudar en muchas cosas, queda cerca a mi colegio, entonces me puede beneficiar aprendiendo sobre la fotografía, robótica, puedo adquirir muchos conocimientos que anteriormente no tenía, agradezco de corazón al Alcalde por este apoyo”, aseguró Hamilton Tuberquia, estudiante beneficiario del colegio Pedro Luis Villa.

La subgerente de Ejecución de Proyectos de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), Margarita Contreras, destacó que, además de los elementos de accesibilidad universal como las rampas, el elevador y un baño para personas con movilidad reducida, en el diseño se incluyó un componente verde.

“Este CVS cuenta con elementos naturales como jardines verticales para reducir la radiación solar y disminuir la temperatura, haciendo que los espacios sean más confortables”, señaló la subgerente.