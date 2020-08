El alcalde de Rionegro, Rodrigo Hernández, determinó decretar toque de queda y ley seca para todo este puente festivo, medidas que rigen desde este jueves 6 de agosto a las 6:00 p.m. y se extienden hasta el lunes 10 en la madrugada.

En particular, el toque de queda regirá cada día desde las 6:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente, incluido el domingo, que se inicia a las 6:00 p.m. y culmina el lunes a las 5:00 a.m.

La ley seca regirá de manera permanente desde este jueves a las 6:00 p.m. y...