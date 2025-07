Justicia ordenó garantizar a las comunidades la consulta previa frente a la megaobra de Puerto Antioquia

El fallo fue la respuesta a una acción de tutela interpuesta por los representantes legales de los consejos comunitarios Bahía Colombia, Martin Luther King Esperanza 2000, Los Mangos, Los Manatíes, Bocas de Atrato y Leoncito, estas comunidades exigieron la protección de sus derechos fundamentales a la consulta previa, al debido proceso y a la participación, igualdad y no discriminación de este.

Un elemento que destacó el fallo, y que evita que se generen suspicacias alrededor del mismo, es que la exigencia de consulta no implica suspender el proyecto que ya se encuentra en su etapa final, sino dejar claros ante las comunidades en zona de influencia cuáles serán las afectaciones que sufrirán y también definir de manera transparente las vías y formas en las que serán compensadas ante.

Rendón le respondió señalando que la Gobernación “no tiene competencia para otorgar licencias ambientales, concesiones de agua o permisos de vertimientos. En este caso, esas funciones corresponden exclusivamente a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y a las CAR. Esto, conforme a la legislación vigente y en línea con el Decreto 1076 de 2015”.

En cuanto a licencias, hay que recordar que una década antes de que se pusiera la primera piedra, la Anla le aprobó a Puerto Antioquia, bajo la razón jurídica de sociedad Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A., una licencia ambiental para la construcción y la operación de dicho terminal, que entonces se planteaba como uno de graneles sólidos y con una capacidad de 2,2 millones de toneladas.

Posteriormente, esa licencia fue ampliada en enero de 2016 a la de un terminal portuario multipropósito, con capacidad para mover alimentos perecederos, graneles sólidos, vehículos automotores, graneles líquidos, entre otros.

La megaobra también tramitó ante Corpourabá solicitud de licencia para la construcción de una línea de transmisión de 5,1 kilómetros entre la subestación de energía Nueva Colonia de EPM y el terminal, que tiene una vigencia de 30 años. También, ante la misma autoridad ambiental, tramitó una licencia para la construcción de una vía entre Nueva Colonia y la variante de Nueva Colonia.

Estos últimos trámites tuvieron enredos en los últimos meses, pues a finales de 2024, Corpourabá suspendió los términos de su licencia para la línea de transmisión, señalando que en un predio cercano al proyecto había una reclamación predial que ponía en duda la validez de las servidumbres que amparaban sus obras.

No obstante, la suspensión se levantó en febrero de este año. También la Anla ha “rajado” al proyecto en meses recientes tras inspecciones que evidenciaron intervenciones no autorizadas, como ocupaciones de cauces y playas. Pero estos últimos reclamos no han implicado suspensiones de obras ni retrasos.