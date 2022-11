El pasado 18 de octubre, en el espectáculo con influencers a bordo que se hizo en el estadio Atanasio Girardot, el hijo de Yanix García recibió un computador. El mayor deseo era usar los cursos que vienen en el equipo, pero esta es la hora en que el aparato sigue guardado en la caja porque no le han dado usuario ni contraseña para acceder. García aseguró que varios niños están en las mismas y que aunque ha preguntado varias veces en las redes de la Alcaldía no han recibido una respuesta satisfactoria. En el colegio les dijeron que la Secretaría de Educación es la encargada de enviar el usuario y la clave de cada estudiante, pero que no lo ha hecho. “Hasta me he conectado a las transmisiones en vivo del alcalde y pregunto, pero nada. Eso me tiene muy indignada porque hicieron un circo con cantantes de reguetón, el robot ‘Pinturita’, una charla de Valle del Software, pero al final ni siquiera podemos prender el computador”, expresó la madre.