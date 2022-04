“Eso es importante. Los proyectos tienen unos tiempos y unas financiaciones que a veces no se logran en una sola administración. Lo que vemos con los indicadores es que a la línea de base se le está sumando el cumplimiento de la meta y eso no es coherente. Lo que tendría que decírsele a la ciudad claramente es cuál fue el compromiso de esta administración y qué de eso ha cumplido. Acá lo que están haciendo es darle cumplimiento a una meta con lo que hicieron otras administraciones como la nuestra”.

Hay una realidad frente al mantenimiento de las obras, ¿qué evaluación hace de la forma cómo se hace?

“Cuando se hace el empalme lo que se le pide a la administración que llega es que invierta los recursos para el mantenimiento, tal como fue aprobado en la vigencia del presupuesto 2020. Medellín se ha caracterizado por ser una ciudad limpia, una ciudad donde la gente tiene la cultura de no tirar las basuras, pero eso no es lo que se ha visto en los últimos dos años. Esos procesos de mantenimiento que eran claros, con unos porcentajes de inversión definidos, no se han dado así. Hay gran deterioro de los corredores verdes y eso tiene unas implicaciones en términos ambientales porque hacer la recuperación de ciertas especies cuesta mucho más, igual ocurre con los huecos en la malla vial. Si no hay una inversión adecuada a tiempo, hacer el mantenimiento posterior es más costoso y más difícil”.

A propósito de los corredores verdes y el abandono que se ha evidenciado en zonas como La Playa, ¿qué está pasando?

“Cuando entregamos, por ejemplo La Playa, vimos unos cambios muy importantes en términos sociales, ambientales, en la conservación de los árboles, de las bancas, cosas que también van muy ligadas a la seguridad y a las activaciones sociales en territorio. Medellín tradicionalmente ha sido una ciudad que la gente cuida y quiere, pero es muy extraño porque cuando la gente ve deteriorado el espacio público, pues tira la basura, arranca la banca. Entonces si como administración no se cuida y no se da ese ejemplo, pues el ciudadano hace lo que quiere en el espacio público y lo daña. Esa obra, que se terminó hace muy poco tiempo, debería estar en óptimas condiciones”.

Se ha dicho que los materiales no fueron óptimos...

“Es que si no se hace mantenimiento nada dura. Y ese mantenimiento ahí no es costoso, es sencillo. Es más un asunto de activación con la comunidad para el cuidado de estas zonas. Cuando se diseñaron estos espacios lo que se habló en los talleres de imaginarios con la comunidad es que ellos participaban en el diseño del espacio público y en la conservación, pero lo que estamos viendo es que el ciudadano no está siendo parte de la conservación y la administración tampoco. Entonces se está quedando en cabeza de nadie”.



¿Y ese mismo principio aplica para el mantenimiento de las zonas verdes? ¿O aquí sí fue relevante el cambio del Jardín Botánico?

“Al finalizar 2019 teníamos estudios en los que veíamos cómo había una reducción de hasta dos grados en todo ese corredor verde donde se había hecho el reemplazo de pisos duros por pisos blandos. Con el cambio de contratista se perdió el conocimiento que tenía el Jardín Botánico durante años, sobre los ciclos de mantenimiento y la experiencia de los jardineros y eso va en detrimento de ese mantenimiento de la ciudad. Retomar ese trabajo es muy costoso para la ciudad”.