“Ni un peso público ha estado en riesgo”: alcaldesa de Envigado

En 2018 la Alcaldía de Envigado sufrió uno de los golpes más fuertes de su historia: su alcalde fue capturado y enviado a casa por cárcel, apenas unos meses después de haber obtenido, junto con Medellín, la mejor calificación en la encuesta de EL COLOMBIANO.

Luego de un breve reacomodo, las riendas las asumió Sara Cristina Cuervo Jiménez, quien lleva 25 años en la administración pública de Envigado, inicialmente como contratista y, en los últimos años, como secretaria de Movilidad.

Así evalúa hoy la gestión:

En su despacho hay dos escritorios. ¿Por qué?

“El doctor Raúl (Cardona) es alcalde. En este momento está separado de su cargo, sin embargo ese es el puesto de los elegidos. Yo hice el puesto de los designados, porque yo soy designada por el Gobernador, mas no elegida por voto popular. Considero que es un tema de respeto frente a la autoridad y a los mandatos que dio el pueblo. Donde está mi escritorio había una sala de recibo, yo hice esa oficina móvil”.

Si bien no hay condenas, sí hubo capturas y medidas de aseguramiento. ¿Qué significó para la alcaldía todo el proceso legal?

“Ha sido una tragedia para la administración porque aquí no se ha perdido una moneda del recurso público. Eso sí tiene que quedar claro. Han sido unas actuaciones desafortunadas que la Fiscalía ha tomado como delitos y que son materia de investigación. De hecho, él (Cardona) sigue inmerso en la investigación, el juicio no ha iniciado, pero el tema es que no ha estado en riesgo, en ningún momento, ningún peso público”.

¿Quiénes asumieron las secretarías que quedaron sin cabeza?

“Cuando sucede lo del doctor Raúl asumió Juan Manuel Botero, secretario de Seguridad, por orden lógico, porque es la segunda autoridad del municipio. Ya en febrero él salió a unas vacaciones, asumí yo, y mandaron la terna por el Partido Liberal y el señor Gobernador me designó como alcaldesa encargada. En Secretaría de Movilidad estuvo hasta junio Felipe Villegas, y ahora está Rodrigo Montoya. En Hacienda está Ana María Velásquez; el año pasado hubo un encargado que fue Édgar Restrepo y a partir de febrero asumió ella. En Educación estuvo el que era director administrativo y financiero, Bernardo Gutiérrez, y ya después de dos meses entró Leandro Quiceno, que también es el director de Cobertura”.

¿Usted ha sido requerida por las autoridades?

“No”.

¿Qué ha pasado con los proyectos vinculados al proceso judicial?

“No tenemos nada porque eso está en proceso. Nosotros como Municipio estamos vinculados como víctimas dentro de ese proceso, pero no ha habido audiencias y por lo tanto no sabemos, cómo van esas investigaciones que adelanta la Fiscalía”.

¿Hace cuánto no habla con Raúl Cardona?

“Hace muchos días. Es más, es que no hablábamos con él hasta cuando le quitaron la restricción de hablar con funcionarios y he hablado solamente una vez con él”.

¿Hay alguna autocrítica después de todo eso?

“Los procesos penales son personales y la reflexión es cada vez generar más controles al interior para que eso no suceda. Y nos sirve a cada uno: desde las niñas del aseo, hasta yo que estoy de alcaldesa designada. El actuar es: si teníamos una fallita, venga que la comunidad está reclamando rectitud en nuestras acciones”.

¿Cómo está el municipio hoy en seguridad?

“Vamos muy bien. Generamos nuevas estrategias haciendo muchísimos más operativos en vía pública y yendo mucho más a los barrios, en compañía de la Policía, los militares y con los agentes de tránsito. Nos unimos y estamos haciendo operativos para hacer requisas, verificar documentos de las personas, de las motos. En muertes rebajamos mucho: a la fecha (octubre) tenemos siete muertos: la tasa más baja de la historia. En hurtos a personas y celulares hemos rebajado, en entidades financieras y comercio, también. ¿En cuál hemos subido? El hurto a residencias porque siempre hay construcciones. Sin embargo, con Policía verificamos antecedentes de los trabajadores de las construcciones y eso nos ha permitido la captura de unas cuatro o cinco personas que tienen antecedentes. El hurto de celulares y a personas creemos que se duplica en la estadística. Hemos venido trabajando un plan Avispa en los semáforos, funcionó muy bien, igual que el control en espacios públicos que ha generado mucho bienestar. Y si ustedes ven, en Envigado es más bien poca la gente que pide (plata) en los semáforos porque tenemos muchísimo control. Hemos bajado en 45 % o 50 % el halado de motos porque también hicimos una campaña donde cada uno tenía que ser responsable de sus cosas, porque dejaban motos sin seguros, con llave afuera, y funcionó”.

¿Hay presencia de bandas criminales en Envigado?

“No. Que tengamos conocimiento, no. El municipio no tiene fronteras, la autoridad llega a todos los rincones”.

¿Qué obras del plan de desarrollo están listas?

“El megaplán de movilidad: teníamos 11 obras para hacer en seis años y las hicimos en tres. Nos quedaron pendientes dos obras: la ampliación del tercer carril de Las Vegas y un intercambio en el Triángulo de la Bermudas que está en la Loma del Esmeraldal. El programa de ‘6.000 familias viven mejor’ es exitoso porque permitió que 3.800 familias se sensibilizaran y las ayudamos a que consiguieran trabajo, se les cambiaron condiciones en la vivienda, se les enseñó a cómo podían ser mejores y sacarlas de una condición de desfavorabilidad. En educación: terminamos la segunda etapa de la Leticia Arango Avendaño, eran cinco pisos; se hizo un bloque en la Darío De Bedout, ya lo entregamos en noviembre; el auditorio de la IE Palmas; en El Salado se hicieron nuevas infraestructuras; en El Trianón se organizaron techos, cocina y otras cosas. En los restaurantes escolares se hicieron las adecuaciones, cumplimos con las normas; y todo con nuestros recursos y contratación. Fuimos eficientes”.

¿Qué balance hace del ingreso al Área Metropolitana?

“Para nosotros fue exitoso porque construir justos es muchísimo mejor. No lo digo en materia de infraestructura, sino en materia de programas de seguridad y de todo. Nos ha ido supremamente bien porque hemos aprendido de otros territorios, así como hemos enseñado de nuestras prácticas a otras localidades. Adicional de que hemos aprendido y estamos en la toma de decisiones juntos (porque antes Envigado participaba en las juntas, pero no tenía derecho al voto). Que nos pudieran apoyar con la compra de Casablanca, o con la construcción del parque Otraparte, la cicloinfraestructura, la Distribuidora, etc. Son muchos temas de ciudad y no podemos estar aislados en este valle tan conurbado”.

El tramo 2B del túnel verde. ¿Se va en blanco?

“Yo diría que no. Con el tema del tramo y del colectivo se hicieron todos los estudios que, a lo mejor, nosotros los habíamos hecho. Había un permiso. ¿Que la comunidad se opuso a ese permiso? Listo. ¿Que había que volver a repetir paso a paso como decía la norma? Listo, se hizo. Eso nos gastó todo este tiempo. Ahora ya la autoridad, que es otra incluso, que es el Área Metropolitana, concedió el permiso. Entonces tampoco le gustó al Colectivo. Esto no es de gustarnos o no, sino si cumplimos ya con los parámetros técnicos y legales que la ley nos exige. Las exigencias para ese permiso son demasiadas, desbordan la ley, pero que creemos que para nosotros como municipio va a ser una oportunidad”.

¿Cuál es la pérdida ahí? ¿La asume el Municipio?

“Mucha, mucha. La tiene que asumir el Municipio y por eso tenemos que aplazar unos proyectos. Le tocará a la próxima administración mirar qué proyectos va a aplazar para poder hacer este. Más o menos estamos calculando en $13.000 millones la actualización de precios”.

¿Qué paso con el lote de Envicárnicos?

“Ya está en un proyecto inmobiliario que se llama Vegas Sur. Ya inclusive hay unas ofertas, próximamente firmamos el convenio, eso está negociado. Es un plan parcial”.

¿Qué otro plan parcial hay?

“El de Peldar. Nos dieron duro que porque se nos fueron 120 empleados y Peldar en este momento tiene más de 300 empleados aquí en Envigado, porque diversificaron su negocio y tienen una parte en el nuevo centro comercial Viva, todo un piso porque de 120 empleados pasaron a 320. En este plan parcial se unieron el Metro y Peldar, y ya hicieron todo el análisis para la viabilidad. Ellos plantean que estará listo el año entrante. Nosotros tenemos que dejar los documentos ambientales y de movilidad listos y aprobados este año”.

La nueva Milla de Oro y la ampliación de Las Vegas, ¿en qué fase quedan?

“Del tercer carril los recursos están, porque eso es por valorización. Inclusive, ya hay un plan parcial en seguida de Almagrario. Ese sector se está valorizando. La renovación de estos suelos genera ese empleo y riqueza para nosotros para un tema predial y por industria y comercio. De eso está el diseño. Estábamos esperando que el Área Metropolitana nos diera el permiso ambiental”.