“No se si me gustaría volver a ser alcalde”: Carlos Durán

El debut en la administración pública le dejó un sinsabor al alcalde de Caldas, Carlos Eduardo Durán. Aparentemente, fue un sentimiento recíproco con sus electores, pues con una aprobación del 27 % fue el alcalde del Aburrá cuya gestión reportó menor aceptación ciudadana en la Gran Encuesta Metropolitana de EL COLOMBIANO.

Ad portas de culminar su mandato, Durán se mantiene firme en que la obra más importante de su administración, la sede del palacio municipal, debía construirse en la antigua Casa Consistorial.

Además, detalla las intervenciones que realizó en el mantenimiento de las vías del municipio, y da explicaciones por las metas planteadas que no se alcanzarán a cumplir en el mes y medio que le queda como alcalde de Caldas.

¿Qué porcentaje de ejecución reporta su plan de desarrollo?

“Al 15 de noviembre, lo hemos cumplido en un 75 %”.

¿Qué no se alcanzará a cumplir de ese plan?

“Nos quedará faltando un tema que se nos salió de las manos a todos los municipios del país, y es un megacolegio, que por infortunio no pudimos terminar. Está en un avance del 35 % y esperaremos que el Gobierno Nacional atienda esta situación. También se nos quedan por fuera algunas vías rurales, y nos quedará pendiente también un tema que desde el Gobierno Nacional no se apoyó en este cuatrienio a ninguno de los alcaldes, y es el de las viviendas gratis o a muy bajo costo para la gente más vulnerable”.

¿Qué vías rurales quedarán pendientes?

“Acá tenemos mucha ruralidad, más o menos 120 kilómetros cuadrados. Trabajamos en muchas vías rurales, como La Valeria, La Clara, La Calle... Pero al 60 le faltará un tramo, a La Salada parte alta también le quedará faltando un tramo, al igual que la vereda El Cano. Nos faltará también una vía muy importante, que es la de La Miel, en los límites con Envigado, y que se convertirá en un reto que tendrán que asumir los próximos alcaldes para que tengamos una cercanía real con el municipio de El Retiro, del que estamos a solamente 5,3 kilómetros con una vía que está hecha, pero que permanece abierta y escarpada, y que si se pavimentara nos acercaría a El Retiro más que Medellín”.

Poniéndolo en cifras, ¿cuál fue la inversión en la malla vial del municipio?

“En pavimentación fue una inversión de $8.334 millones en el cuatrienio, sumado a otras que se hacen con EPM para que haga las respectivas reparaciones cuando hay rupturas de la vía. En la placa huella de la ruralidad hubiéramos querido que el avance fuera más grande, pero no contábamos con los recursos para ampliarla en grandes proporciones como lo hicieron otros municipios. En total, tenemos 1.903 metros de vías pavimentadas, 2.944 metros en vías rehabilitadas con parcheo, y en el aspecto rural, 1.861 metros en vías pavimentadas y 1.719 metros en placa huella”.

Esas cifras corresponden a 8 kilómetros de vías, ¿qué porcentaje del total de las carreteras del municipio fue intervenido entonces?

“Caldas es muy grande, y yo no sabría determinar el total de los kilómetros de vías que tiene, sobre todo por la ruralidad, pero se avanzó más o menos en un 80 % en la parte urbana y por lo menos en un 35 % en la parte rural”.

De lo que se ha ejecutado del plan de desarrollo, ¿qué obra destacaría?

“La adecuación del Centro de Desarrollo Infantil para más de 300 niños en un lugar que estaba completamente acabado, que era el Parque de las Tres Aguas. Para nosotros es muy gratificante esa obra”.

En 2018 usted le dijo a EL COLOMBIANO que iba a entregar el nuevo palacio municipal con un avance del 80%, ¿lo conseguirá?

“No se conseguirá a causa de la suspensión por la acción popular. En este momento tiene un avance, más o menos, del 20 %” (ver página 14).

Esa acción popular alega que la Casa Consistorial era patrimonial. ¿Sí era así?

“Efectivamente la entablaron unos ciudadanos que consideraron que no se debió haber demolido, acreditando que aparentemente era un bien patrimonial. Debido a eso se desarrolló una medida cautelar que suspendió la construcción por un tiempo, pero luego, en fase de apelación, el tribunal advirtió que no era óbice para parar la construcción ni la licitación, y que además había documentos que determinaban que esa casa particularmente había sido excluida de las sedes patrimoniales del Municipio por el Concejo en el año 2000 y luego en el año 2010. Es decir, nosotros creemos tener toda la claridad de que la sede no es patrimonial, al punto de que el Tribunal Administrativo de Antioquia ya lo dijo. El proceso (legal) tendrá que continuar y agotar todas las etapas procesales, pero la construcción sigue”.

Entonces, ¿en qué estado encontrará el proyecto de la nueva alcaldía el mandatario electo?

“Queda totalmente pagada su construcción con recursos por $25.000 millones del Área Metropolitana, que es una inversión que nunca se había traído al municipio. La construcción ya se está realizando y está planeada para 12 meses, de los que han pasado dos y ajustaremos cuatro al finalizar el año”.

Usted ha sido reiterativo al decir que el pie de fuerza de Caldas, con 70 policías, es insuficiente. ¿Hizo alguna gestión para ampliarlo?

“Siempre ha existido la solicitud permanente para que tengamos mayor pie de fuerza, pero esa es una petición de todos los municipios, que siempre van a querer tener mayor pie de fuerza, pero es hasta entendible que no se haya dado por muchas razones. La Policía Nacional tiene un déficit de personal muy grande, y este municipio es, creo yo, de los más tranquilos del Valle de Aburrá, sino el que más, entonces la Policía pone pie de fuerza donde hay más intranquilidad, por lo que tendría que haber más policías en Itagüí o en Bello”.

¿Cómo está Caldas en homicidios este año?

“Aquí no hay problemas de confrontación entre bandas, ni una ‘oficina de Caldas’... no tenemos ese tipo de inconvenientes. La principal causa de homicidios es la intolerancia, que quizá es aún más grave que los otros porque se presentan conflictos entre las personas que viven cerca. En 2018 fueron 26 homicidios, y al 15 de noviembre de 2019 se han presentado 18”.

¿Por qué no logró concretarse el nuevo hospital de Caldas? ¿En qué estado quedará ese proyecto?

“Con la Empresa de Vivienda de Antioquia contratamos los diseños del hospital, que ya están terminados y fueron financiados con recursos del Área Metropolitana y de la alcaldía, y que costaron un dinero importante con los estudios de suelo ($1.200 millones). También conseguimos el lote, que está avaluado entre 12.000 y 15.000 millones de pesos, y conseguimos la aprobación del Concejo para hacer la entrega del terreno al hospital (E.S.E Hospital San Vicente de Paúl).

En lo público este es un proceso complejo, pero ya estamos haciendo las minutas para dejar entregado el lote porque el Departamento, una vez se dé la aprobación del Ministerio de Salud, quiere disponer de aproximadamente $25.000 millones para el case inicial del hospital nuevo. Aspiramos a que el próximo alcalde y el próximo gobernador continúen visibilizando la posibilidad de tener un hospital en Caldas”.

Usted mencionó dos años atrás que su meta en ciclorrutas era construir 20 kilómetros. ¿Se hicieron?

“Las ciclorrutas las teníamos planteadas con el Área Metropolitana. Nosotros, los alcaldes de La Estrella y de Caldas veníamos conversando la posibilidad de que pudiéramos unir Caldas con La Estrella hasta el nacimiento del Alto de San Miguel en una ruta de ciclocaminabilidad por la carrilera, pero no se ha podido entregar la vía férrea para que el Área Metropolitana nos pudiera adecuar esa situación. Sin embargo, por parte nuestra, pavimentamos la vía a La Valeria, y si bien es cierto que la ciclorruta no está rayada, si está el proyecto en el Área Metropolitana. Es decir, el pavimento está listo, las vías están listas, falta que el Área marque las rutas para que los vehículos las respeten”.

¿Cuándo se entregará la nueva pista de patinaje?

“Más o menos en 15 días estará terminada, con una inversión de casi 7.000 millones de pesos”.

¿Qué les dice a los caldenses ahora que se acerca el final de su mandato?

“Quiero darle un agradecimiento a toda la población, y decirle que tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, pero que a veces es difícil, porque hay gente más experta en criticar, en señalar y en tratar de poner obstáculos que en ayudar, y eso a los mandatarios nos hace daño. A eso nos sometemos cuando nos metemos en un cargo público”.

¿Qué sigue en su carrera?

“Por ahora, mi carrera va a ser buscar a los hijos y la familia. También a retomar el deporte, porque me gusta la bicicleta, pero la he abandonado desde hace más de un año que me hicieron unas amenazas. También quiero volver a la cátedra universitaria... Yo tengo 50 años, y ya uno le va perdiendo el gusto a muchas cosas materiales, y va aprendiendo a valorar otras”.

¿Volvería a ser alcalde?

“Ser alcalde es una profesión muy riesgosa, muy peligrosa, porque todo el mundo te conoce, sabe cuánto calzas, que te pusiste unos zapatos tal, que sacaste el lapicero fino... Todo el mundo te esculca todo. Es un asunto bien complejo, no sé si me gustaría volver a ser alcalde”