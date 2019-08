IV Brigada se blinda contra la corrupción

“Hay investigaciones sobre unas personas que trabajaron en la Brigada hace dos años, la mayoría ya retirados del servicio y otros que están en otras unidades. Entonces, se genera la noticia de ‘corrupción en la Cuarta Brigada’ y ‘se está investigando a la Cuarta Brigada’, y resulta que a nosotros no nos están investigando. Mi general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Brigada el año pasado, tomó medidas para frenar esas prácticas, si se estaban presentando; también el Gobierno las tomó y yo he tomado otras para evitar que eso suceda. Quisiera aclarar que son hechos de hace dos años y que no se está investigando a la CB, sino a unos exmiembros que presuntamente – porque tienen derecho al debido proceso – cometieron unos delitos. Y ese tema lo mezclaron con la condecoración, que es para una Institución que cumple 100 años (...), de la cual los antioqueños se sienten agradecidos porque contribuyó a mejorar la seguridad. Eso no fue fácil, en los últimos 15 años perdimos 96 héroes entre oficiales, suboficiales y soldados que murieron combatiendo al enemigo; tenemos 108 heridos en combate y 171 amputados, más las viudas, las familias, los niños. Es a ellos a quienes se les hizo el homenaje en el Concejo”.

¿Cuáles son las medidas para blindar el proceso de los salvoconductos de armas frente a la corrupción?

“La Brigada fue una de las que dio recomendaciones para un reciente Decreto que sacó el MinDefensa en febrero, en el que se hacen varios cambios: el presidente del comité (de aprobación de armas y permisos de porte) será el general comandante de Brigada, antiguamente era un coronel jefe de Estado Mayor. Allí se reúne un comité que está conformado por un jurídico, el de Indumil, un representante de la División, varias personas que analizan las solicitudes y se toma la decisión mediante votación; cuando hay temas en los que el comandante pudiera tener interés, o alguno de los miembros del comité, yo lo hago con votación secreta: a cada uno le paso un papelito, escriben sí o no y se respeta lo que diga el comité, porque si se hace abierto hay una jerarquía y el general por su rango podría inducir la respuesta.

“Otra medida es que ahora es obligatorio que nosotros les pidamos los antecedentes del solicitante a la Sijín y la Fiscalía. Lo otro es que ya es gratis el permiso especial, que hasta el año pasado pagaba una cuota que iba al fondo interno del Ejército, eso se quitó. Son medidas que ayudan, a parte de socializar el tema, les he dicho a concejales, diputados y alcaldes que el permiso especial no es un beneficio que yo les doy, sino un derecho que tienen, porque el Estado ya le vendió un arma a una persona que llenó los requisitos, es especial si está amenazada. Si le llega a pasar algo a esa persona, se pueden invertir los papeles, porque no le dimos el permiso especial. En esa parte de los permisos especiales estamos blindados, hay un manejo transparente y la gente me puede llamar a mí directamente. Hay alcaldes que me han dicho que en estas oficinas cobraban un millón y medio; he tratado que sea abierta la información y la gente le pierda el miedo a hablar con el militar, para evitar esos intermediarios; porque cuando hablar de eso es imposible, por fuera del establecimiento aparece un tramitador de civil a cobrarle por la gestión”.

¿Y frente a la contratación, que está bajo la lupa por beneficiar a determinados contratistas en los procesos, qué cambios hay?

“En años anteriores, el que hacía la contratación era el Batallón de Servicios, a cargo de un teniente coronel, que en el orden jerárquico está debajo del general de la Brigada. Así que uno como comandante no tenía injerencia en la contratación, pero se podía generar la percepción de que como el coronel está bajo el mando del general, él pudiese hacer algo así (ilegal). Una reforma que se hizo fue estructurar el Centro Nacional de Contratación (Cenac), que no depende del comandante de Brigada, sino directamente de Bogotá, y lo que yo hago es pasar el plan de necesidades y ellos hacen una licitación, publican y contratan. Lo que yo hago es ejecutar ese contrato con muchos controles; ahora, si veo que en un contrato están poniendo requisitos que direccionan hacia un único contratista, puedo hacer observaciones al Cenac para que no suceda. El Cenac está organizado desde enero y ya ellos son los que hacen la contratación”.

La mayoría de homicidios en Medellín se cometen con munición de Indumil. ¿El Ejército tiene alguna investigación para descifrar por qué estas municiones que produce el Estado terminan en manos de los asesinos?

“Hay varios orígenes: uno podría ser que la munición que le dan a las unidades militares se perdiera y llegara a estos grupos ilegales, yo creo que es un caso difícil, tenemos los lotes de balas marcados y si algo sucede hay una investigación de trasabilidad; pero resulta que las personas que tienen arma amparada pueden comprar una cantidad de municiones determinada, de ahí podría desviarse. También hay que decir que aquí se ha encontrado mucha munición extranjera, de Estados Unidos y de Venezuela”.