“Sí, somos una ciudad dormitorio”: Óscar Alberto Restrepo

El alcalde de Copacabana, Óscar Alberto Restrepo Restrepo, dice que escribió su Plan de Gobierno sustentado en todo lo que anhelaba y que, por eso, le dicen “el hombre de los sueños”. Ha dicho también, en diferentes oportunidades, que su propuesta no fue de cemento ni ladrillos, sino ambiental y de sostenibilidad.

Por eso destaca de su gestión proyectos como la Fábrica de Agua, una nueva reserva en la que se invirtieron $5.566 millones en compra de predios, el cierre de canteras ilegales, los 13.948 árboles entregados a la comunidad y los estudios y diseños que dejará al alcalde electo para intervenir 22 puntos críticos.

Sin embargo, su gestión fue la segunda peor calificada en la Gran Encuesta Metropolitana de El COLOMBIANO con un 63% de desaprobación ciudadana.

¿Cómo va la ejecución del Plan de Desarrollo?

“Estamos entre un 71 y un 73% al 2018. Como falta el 2019, el avance incluye las obras que hemos materializado y los programas sociales. Creo que terminaré en un muy buen cumplimiento, alcanzo a llegar a un 98 o 99%”.

Ha dicho que no hay recursos para atender las obras de mitigación en la vereda Ancón 2. ¿Qué pasará con la comunidad?

“Para Ancón 2 he conseguido recursos por $1.000 millones, de los cuales el Municipio aportó casi $400 millones. Gestioné $600 millones con Corantioquia, el Área Metropolitana, Comfama y la Gobernación de Antioquia para los estudios y diseños, que muestran resultados lamentables.

El box colvert lo tiene que intervenir la Gobernación, Hato Vial o la Agencia Nacional de Infraestructura, porque es un proyecto que cruza la troncal del Norte. La socavación del río deben ser el Área Metropolitana y Corantioquia, que son los dueños y los que tienen que ver con ese tema. Eso suma entre 40.000 y 50.000 millones de pesos que no alcanzo a gestionar. Trabajaré hasta el último día para buscar recursos”.

¿Qué ha dificultado tanto la actualización del PBOT?

“Los análisis que hacen en Corantioquia y el Área Metropolitana. También un tema de acuíferos que no ha prosperado mucho, pero creo que con los informes que se han entregado ha avanzado. Se lo dejamos al alcalde electo para que lo entregue a revisión”.

Implementaron una oficina de infracciones urbanísticas. ¿Cómo les fue?

“Logramos montar la oficina. También dejamos en el municipio cuatro inspecciones, solo teníamos dos: implementamos la de medio ambiente y la de infracciones urbanísticas. Nos ha dado buen resultado. Las infracciones urbanísticas nos han mejorado mucho los ingresos y hemos podido hacer controles que antes no se hacían.

Nos ha ido bien con la oficina, porque no tanto es sancionar a la gente sino invitarla a que construya legalmente, en un predio donde sí se pueda, que no sea sobre una cuenca hídrica o en un terreno de invasión o inestable. Sectorizamos las comisarías: una para la zona norte y otra para el sur, para descongestionar”.

El tema de “Contraloría de Bolsillo”, donde se destapó una supuesta red de corrupción y estuvo implicado el gerente del hospital de Copacabana, ¿cree que afectó en algo al municipio?

“No, porque la afectación no fue contra el hospital sino contra la persona, el gerente, el funcionario. Inmediatamente reuní al personal del hospital y les manifesté que todos somos inocentes hasta que nos juzguen. Eso no afectó el servicio del hospital. Pero sí afectó la imagen del municipio y los detractores míos dijeron: ‘el alcalde trajo ahí a un ladrón’, pero tampoco lo traje yo. Es un proceso de selección que se hacía por concurso de méritos. No tengo nada que ver con el tema, hemos hecho bien las cosas, la calificación de nosotros en contratación ha salido limpia”.

Hubo una intervención en el hospital. ¿Qué se hizo ahí?

“El hospital lo construimos entre la administración anterior y yo, con un inversión de $16.000 millones. La administración anterior puso $11.000 y me entregó ‘un coco’ que podía servir para una escuela o para un centro gerontológico. Puse $6.000 millones para habilitarlo como hospital y le hice un bloque de parqueaderos porque no tenía. El caso es que dejamos los parqueaderos y le metimos todo nuevo: camas, aire acondicionado, sillas y escritorios. Lo único viejo que nos llevamos para allá fue la gente”.

Ha mencionado en su plan de gobierno la construcción de la Ciudadela del Norte, ¿cómo quedan las oportunidades educativas?

“Dejamos un bloque educativo que no lo alcanzamos a construir, es la tercera etapa de la ciudadela educativa. Son 20 aulas más, tres pisos para complementar 80 salones que van a quedar al servicio de la Jornada Única y quedaría para programas universitarios, técnicos y tecnológicos. Vamos a dejar un comedor para 800 niños. Dejo un bloque en la I.E Presbítero Bernardo Montoya, un bloque donde el Municipio aporta $500 millones”.

¿Cuál es su obra de infraestructura más importante?

“El Centro de Bienestar del Anciano, es la más linda porque es un proyecto social que está en construcción. Y terminada, el parque Los Fundadores que cambió la dinámica porque va a ser un parque como el de San Antonio en Rionegro. No lo he entregado, pero la comunidad ya se lo llevó, se meten por los huequitos: tiene parque infantil, gimnasio al aire libre, sendero peatonal, y tiene zona de esparcimiento con sillas”.

Hay quienes dicen que Copacabana es un municipio dormitorio: la gente va a dormir allá pero hace empresa o trabaja en otros municipios. ¿Cómo se fortaleció la parte empresarial?

“En realidad Copacabana sí es una ciudad dormitorio. Tenemos 70 kilómetros cuadrados, donde el 80 % es rural y el 20 % urbano, pero la población es al contrario: el 80 % está en la parte urbana. Cuando hacemos un desarrollo urbanístico con las vías, por ejemplo, en placa huella, el territorio deja de ser rural y se convierte en fincas de veraneo, que es una cosa muy lamentable. Entonces bajamos a trabajar a Medellín, pero vamos a dormir a Copacabana y la gente se amaña mucho por las zonas verdes, que hemos mantenido.

Una empresa para la instalación de bodegas o de una planta industrial requiere de hasta 20.000 metros y en Copacabana ya no hay lotes de esas características. Esos lotes grandes que busca la industria los tiene Girardota, los tiene Barbosa, Rionegro, o el Oriente, pero no nosotros”.

¿Y cómo le han hecho control a las fincas de veraneo?

“Las fincas se convierten en unas de recreo, con un equipo de sonido desde el viernes hasta el lunes festivo y nosotros, a través de una resolución que montamos, desconectamos la energía y eso nos ha permitido tener un control sobre los visitantes que llegan. A veces les decomisamos los equipos, pero hecha la ley hecha la trampa: nos hemos encontrado con que a veces nos montan plantas eléctricas y no nos abren (la puerta).

Hicimos un inventario de los dueños de las fincas y nos hacemos acompañar por la Policía, por el personero, por electricistas y un equipo de gobierno que hasta la fecha es muy efectivo”.

¿Quedaron pendientes con las cámaras de seguridad?

“No. Por ahí salió un político a decir que el centro de monitoreo no funcionaba y con ese centro fue que lo cogimos a él haciendo cosas por ahí. Hice un convenio por $3.000 millones con el Ministerio del Interior, instalamos casi 60 cámaras con el centro de monitoreo donde hay equipo de policía. Por ahí hemos detectado delincuencia y el Área Metropolitana nos va a entregar cinco cámaras para leer placas (de carros) y detectar si están con problemas, si están denunciados por robo, si no han pagado impuestos o seguros. Se van a instalar en Machado, Villanueva, San Juan; en las entradas principales”.

En su informe de gestión dice que le entregará al próximo alcalde los estudios y diseños de 22 puntos críticos que deben atenderse, entre los que incluye muros de contención, escuelas y vías. ¿Qué más le deja?

“En estos estudios y diseños se invirtieron $2.300 millones, dejo también otros ocho en donde incluyo el nuevo Palacio Municipal y la pista de bicicross. Dejo la multimodal del río, la Fase 4, que es un tema apoyado por el Área Metropolitana. Hoy estamos materializando ese sueño. Al futuro gobernante le queda hacer las otras fases. Hay que comprar unos predios para que se pueda desarrollar como la tiene hoy Bello o Caldas.

También dejo los primeros 1.800 metros de ciclocaminabilidad y $6.500 millones para construir la tercera etapa de la ciudadela educativa. Queda por hacer el Centro de Bienestar del Anciano, con los recursos asegurados, para 80 adultos mayores. Dejamos la unidad deportiva de la vereda El Salado y un lote que buscamos que nos lo entregara el Departamento desde hace 19 años. Son 8,5 hectáreas para proyectos sociales”.

¿Cómo va la multimodal?

“Vamos en un 50%. Tengo un sueño allá: ver si nos autorizan a hacer alumbrados en este sector, a finales de noviembre debe estar muy adelantado y, si lo logran pavimentar y entregarnos esta primera fase, de pronto alcanzamos a poner las luces”.

Termina su periodo y siempre enfatizó en que su gestión era ambiental, ¿qué sensación le queda?

“Creo que, de todas mis obras, hice el 90 %. Le entrego a Copacabana casi 450 mil metros cuadrados de tierra con espejos de agua que van a surtir a más de 7.000 personas. Eso es algo que algunos no han valorado como tiene que ser, pero yo que soy ambientalista le he apostado a estos recursos que son supremamente valiosos”.

Parque recreativo Los Fundadores suma en espacio público

La construcción del parque recreo-deportivo Los Fundadores, en el barrio San Juan de Copacabana, es la obra que destaca el alcalde Óscar Restrepo y habitantes del sector como uno de los logros de la gestión. El parque se hizo en convenio con Indeportes Antioquia y habilitó en la zona módulos comerciales, gimnasio al aire libre, accesos para población con discapacidad y canchas.

Sergio Castrillón, vecino de Los Fundadores, comentó que este equipamiento fue una buena inversión porque el barrio San Juan está creciendo en habitantes y se va quedando sin espacio público: “sí se necesitaba y se está viendo su uso, lo utilizan sobre todo familias y deportistas”. Restrepo dijo que esta intervención se suma a los 1.800 metros de ciclocaminabilidad que hoy se ejecutan en el parque principal.

Aval a cumplimiento en planes de gestión

La Procuraduría General de la Nación evalúa, a través de su indicador Íntegra (o Índice de Integridad), la eficacia en el cumplimiento de la función administrativa por parte de las entidades públicas. En este informe, la Alcaldía de Copacabana fue categorizado en “Superior”, con una calificación de 88,7.

El alcalde Óscar Restrepo agregó que, en la evaluación que hace la Contraloría General de Antioquia sobre los planes de acción y desarrollo, Copacabana obtuvo, al 31 de diciembre de 2018, un puntaje de su plan de desarrollo de 71,86 sobre 100 en eficacia y 73,44 en eficiencia: “Este es un indicador de cumplimiento que nos certifica y que para nosotros es muy satisfactorio. Esperamos ahora la evaluación del DNP, el cual nos indicará en qué condiciones está el Municipio. Pero los indicadores son muy buenos”.