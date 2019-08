“La pregunta es qué pudo haber originado ese corte limpio”: excomandante de la FAC

“Cuando hablamos de objeto extraño, no hablamos de un elemento de características agresivas. Eso es lo que estamos mirando desde el punto de vista objetivo, pero no es un objeto dirigido contra la aeronave o contra estas personas ”, detalló Espitia.

Especialistas y exmilitares han comentado que es raro que los comandos no tuvieran una cuerda o línea de vida al momento del incidente ¿Qué tan raro es eso?

“No creo que ahí se haya violado ningún procedimiento. Al contrario, creo que la Fuerza Aérea es muy profesional, tiene mucha experticia y experiencia en este tipo de operaciones. Hay una doctrina, manuales y responsables dentro de cada proceso que verifican cada uno de los puntos. Habrá que hacer una investigación para determinar qué fue lo que sucedió y si hay alguna falla determinar donde ocurrió para poderla subsanar”.

¿Y qué es lo que debe revisar específicamente esta investigación?

“Deben verificar que se hayan cumplido todos los protocolos, que se haya verificado la trazabilidad de la cuerda, que los elementos que se usaron estuvieran al día y sin novedad con los programas respectivos de mantenimiento, que estuvieran las personas que tuvieron que hacer la supervisión. Dentro de los protocolos está la verificación de todos los elementos que van a hacer parte de la misión como los anclajes, los mosquetones, las cuerdas y se les lleva una hoja de mantenimiento y de vida para mirar cuántos esfuerzos han realizado y cuando se requiera hacer el mantenimiento respectivo. Esta investigación tiene que ser muy acuciosa y muy certera para saber lo que pasó y consultar expertos de otros países para saber qué fue lo que pudo ocurrir”.

¿Es normal que esta maniobra conocida como Spie (Sistema de inserción o extracción de patrullas) se haga sin línea de vida? Hasta en una exhibición como la realizada el pasado domingo.

“Así se hacen las operaciones de infiltración. Esto no fue una improvisación, esto se ha hecho a lo largo de los años. Nosotros llevamos haciendo este tipo de ejercicios permanentemente. Es la prolongación de una práctica que se hace con los comandos, donde lo que se hace es la inserción o infiltración de comandos para rescatar solados en combate, personas atrapadas en desastres naturales. Es una tarea normal que se hace dentro de las operaciones especiales de la Fuerza Aérea. Por eso lo extraño del caso de lo que sucedió”.

Pero no hablamos de una operación contra el enemigo sino de una exhibición dentro del marco del Desfile de Silleteros. ¿Es normal que no se tomen medidas especiales? ¿Cómo se hacen esta clase de exhibiciones entonces en otros países?

“Esta doctrina no es solamente colombiana. Miren como operan los comandos en Estados Unidos, Chile u otros países, seguramente son muy similares porque nuestra doctrina y aprendizaje lo traemos de otros países. Y de la misma manera como se realiza en la selva o en cualquier lado se realiza aquí también. Porque nunca había ocurrido un hecho de estos. Usted me pregunta ¿por qué no usan dos cuerdas?, pero es que realmente nunca se había pensado en la necesidad de hacerlo porque lo que se había hecho durante todos estos años nos lleva a pensar que no se necesitan dos cuerdas”.

Hoy todavía no sabemos qué fue lo que ocasionó ese corte que mencionó el fiscal en los medios. ¿Qué preguntas le deja a usted lo explicado por el general y el fiscal?

“Lo que dicen es que la cuerda aparece cortada. Esto describe muy bien lo que se vio en la cuerda. Cuando una cuerda se revienta por fatiga lo que uno ve son cortes irregulares de como se van rompiendo uno a uno los ligamentos. En este caso lo que dice el comandante es “corte”. Todo eso lo lleva a uno a una serie de preguntas y cuestionamientos de qué pudo haber sucedido. ¿Qué fue lo que generó el corte? Alguien en los medios decía que pudo haber sido un sabotaje y que les habían cortado la cuerda. Lo primero que uno diría es que si eso se presentó el corte hubiera sido diferente. Cuando se somete la tensión de la cuerda empieza a cortarse por pequeñas hilachas y fibras, generando un corte irregular. Pero eso tendrán que definirlo los expertos”.

¿Entonces para usted qué fue lo que cortó la cuerda de los militares?

“A uno le genera inquietudes qué pudo haber originado ese corte limpio. ¿Qué pudo haber sido? Inclusive ayer hablábamos con algunas personas del medio (Fuerza Aérea) y decíamos que esta es la época de las cometas. Y lo que sabemos es que el nylon puede cortar dependiendo de la fuerza. Entonces nos preguntábamos ¿si había una cometa volando y la cuerda al pasar la pudo cortar?”.

Pero veo poco probable que una cuerda que puede resistir más de 26.000 libras de peso la corte un simple nylon.

“Todas esas son las preguntas que hoy tenemos. ¿Qué fue lo que sucedió y qué pudo generar ese corte limpio en la cuerda? Hay que esperar hasta el viernes a ver qué dicen los expertos que tienen acceso a las cuerdas. Definitivamente hoy estamos en un campo de especulación, más que en los hechos porque no tenemos acceso a toda la información. Mi recomendación es que esperemos a que evolucione la indagación”.

¿Este tipo de accidentes tan tristes para las Fuerzas Armadas cómo los vive un general a cargo de una operación así?

“Nos pasa a todos cuando perdemos un hombre. Estando de comandante en la base de Palanquero perdí un comando en una misión. No de exhibición como estas sino en una misión real. Bajándose por allá en el Chocó y tratando de insertarse para rescatar unos soldados heridos, se enredó dentro de los árboles. Y cuando el helicóptero se movió lo que generó fue un efecto catapulta y el muchacho rebotó contra otro árbol y falleció. Lo que quiero decir es que estas son operaciones de riesgo, que todos sabemos y tratamos que nuestra gente sobreviva, pero alguna cosa cambia, alguna situación sucede, que no podemos manejar o se sale de nuestro control y vienen las desgracias que nos ocurren con nuestros hombres cumpliendo la misión. Esto es una realidad, es una verdad que nos sucedió. Y hay que buscar las razones de qué fue lo que pasó porque creo que todos nos estamos preguntando qué pudo haber generado ese corte”.