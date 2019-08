Lupa a nueva obra en la Intermedia

La Secretaría de Obras Públicas de Envigado explicó que los detalles están próximos a terminar. “Hace falta el retiro de cables de UNE, se estima que el próximo 23 de agosto sean retirados. De otro lado, falta terminar la señalización horizontal, la cual debe esperar un tiempo para no afectar la calidad del pavimento, lo que se podrá hacer en una semana más; además, falta instalar las botoneras peatonales y una cámara videocontadora que optimiza los tiempos de los semáforos”, reseñó.

Luis Alfonso Ángel, vecino de la zona y miembro del colectivo Ciudadano Envigado, valoró que la obra se haya terminado a pesar de las demoras.

“Quedó bonita y me parece que sirve para el carro particular, pero para el peatón y para los ciclistas no la veo tan funcional”, explicó Ángel, quien participó en reuniones de veeduría de la obra que terminó costando $17.446 millones.

Otra queja de los usuarios frecuentes de la nueva vía es que, en las horas pico de la mañana, el taco por el semáforo que está en la Intermedia en sentido sur - norte, es decir Envigado - Medellín, se extiende hasta la loma del Chocho.

Sobre el tema la alcaldía respondió que Movilidad hace monitoreo constante en la horas de mayor flujo vehicular y que “El sentido norte - sur ha mejorado considerablemente, ya que no tiene conflicto con ningún otro flujo y el sentido sur - norte presenta por el momento una mejora media, debido a las condiciones de seguridad que se deben tener en la solución semaforizada de adaptación de los usuarios”.

Otro vocero de Ciudadano Envigado, que prefirió mantener su nombre en el anonimato, es más crítico con la obra.

“No se le da prioridad al peatón ni al transporte público; no entendemos por qué tanta inversión; es una obra que depende de la semaforización y, tercero, tiene problemas de diseño importantes porque hay giros con ángulos muy estrechos que representan un riesgo para peatones y para conductores .