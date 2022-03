EPM anunció que entre este martes y el jueves en la madrugada realizará interrupciones al servicio de acueducto en algunos barrios de la zona nororiental de Medellín y algunos en el municipio de Envigado.

El corte del servicio se hará para realizar trabajos técnicos de mantenimiento y de lavado de tanques de almacenamiento de agua potable.

Los barrios que tendrán el servicio interrumpido a parte de las 9:00 p.m. de este martes y hasta las 3:00 p.m. del miércoles 9 de marzo, son Brasilia, Jardín Botánico, Universidad de Antioquia, Sevilla, El Chagualo, Jesús Nazareno, Hospital San Vicente de Paúl, Prado, Parque Norte, San Pedro, La Mansión, Manrique Central No. 1, Manrique Central No. 2 y Campo Valdés No. Serán en total 14.642 clientes que verán afectación en el servicio.

Por su parte, desde este miércoles a partir de las 9 de la noche y hasta la madrugada del jueves 10 de marzo estarán sin agua los barrios del municipio de Envigado Las Casitas, Primavera, Envigado, Milán, Vallejuelos, La Paz, El Dorado, Alcalá, Obrero, Zona Centro, El Trianón, Loma del Barro, Pontevedra, San Marcos, La Magnolia y Bucarest. Son 23.319 clientes afectados pertenecientes al circuito El Dorado.