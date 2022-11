Así avanza la sesión

Minutos antes de comenzar, varios de los líderes que participarán del encuentro sacaron a flote algunas de las diferencias que serán discutidas.

Por ejemplo, mientras el gerente de EPM, Jorge Andrés Carillo, señaló que espera demostrar que el proyecto no está “en un nivel de riesgo mayor”, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), Javier Pava Sánchez, insistió en la necesidad de que se ordene una evacuación preventiva.

“Nosotros no tenemos ningún tipo de temor. Incluso el día que eso prenda me les paro acá si quieren. El proyecto está controlado, es estable y solo va a entrar en operación cuando sea seguro y confiable”, expresó Carillo, al ser interrogado sobre un escenario de una evacuación. “Doy un mensaje a no alarmarse, no paniquearse. El proyecto está controlado y no hay ningún riesgo de colapso”, añadió.

En contraste, el director Pava Sánchez planteó que los escenarios de riesgo deben tomarse con mayor cuidado y sostuvo que en caso de que ocurra algún siniestro la responsabilidad recaerá sobre los funcionarios que hoy discuten esos escenarios.