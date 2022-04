Las fuerzas quedaron cuatro a cuatro, porque Gónzalez y Molina, además de Sebastián López y Alfredo Ramos, ya no consideran a sus compañeros como pares de bancada. “En la práctica ya no somos una bancada de ocho. Aunque formalmente ellos integran el partido, nosotros no los reconocemos”, expresó el concejal Ramos.

¿Qué solución dio? “La solución es que en el reglamento interno de la bancada —y no del partido— se diga cómo se resuelve el empate”. Es decir, si los ocho concejales no cuentan con reglamento alguno en este sentido pueden quedar en libertad. “Cada uno por su lado”, explicó Mejía.

Las decisiones de Corredor y Vélez, por su parte, dependerán de la respuesta de Millicom ante la solicitud de extender el plazo de la cláusula de protección al patrimonio público que hay de por medio en el proceso. “Seguiré escuchando expertos, académicos, técnicos y comunidad en general para tomar la mejor decisión”, sostuvo Vélez.

Aguinaga, aunque no se pronunció respecto a su voto, consideró que a largo plazo la participación de EPM en el sector podría verse afectada, al no tener posición controlante en UNE, una posible desvalorización accionaria si no se llega a un acuerdo de venta y la fluctuación del mercado. De García no se obtuvo respuesta.

Lo cierto es que el CNE solo levantó la medida preventiva, al considerarla desproporcionada. Eso quiere decir que el proceso disciplinario continúa su curso al interior del partido, el cual podría fallar a fondo, dejándolos sin voto o expulsándolos.

“Mis tres compañeras y yo hemos venido dando una ardua batalla democrática ante el ente rector de la autoridad electoral y hoy tenemos un parte de victoria”, sostuvo Corredor. Y agregó: “El proceso sigue su curso. Es claro que estamos ante la reacción mediática y actitud revanchista de unas directivas inquisidoras, que se quedaron en el medioevo y que persiguen a quienes no actúen como sus borregos”.

Por ahora, la sensación que queda, según Ramos, es que el afán para aprobar la venta de UNE tiene que ver en parte con la resurrección de los cuatro concejales. Habrá que ver hacia qué orilla toman en esta y en las decisiones de las que puedan participar, mientras se vuelven a agitar las aguas en la corporación.