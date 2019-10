Escuela contra la drogadicción no ha arrancado y ya tiene problemas de presupuesto

El diputado Norman Correa, quien no apoyó la creación de la escuela pero hoy es ponente de su modificación, explicó el origen del malentendido.

“Por testarudez del anterior secretario de Salud (Carlos Mario Montoya) se aprobó que los recursos que llegaran fueran de destinación fija. Pero gastarse la plata de la red hospitalaria en otra cosa podría ser prevaricato”, dijo.

EL COLOMBIANO intentó contactar a Montoya, pero no obtuvo respuesta.

La secretaria Cano reconoció que la naturaleza del nuevo instituto es distinta y por eso el ajuste es indispensable: “Consideramos que la escuela no es una institución de la red de salud y por eso no puede beneficiarse de esos recursos, pues no va a atender pacientes, no es una IPS ni una Empresa Social del Estado”.