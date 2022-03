Cuatro perros, cuatro gatos, sus padres, una esposa, un hijo, cuatro hermanos y cuatro hijastros, por decir los seres más cercanos a su vida, extrañan hoy a Elkin David Correa Sandoval, un supervisor de seguridad de 40 años que perdió su vida el pasado sábado al ser arrollado por una camioneta que era conducida por una joven en aparente estado de ebriedad.

El hecho ocurrió pasadas las 7:00 de la mañana en el cruce de la carrera 45 con la calle 50, Centro de Medellín, y todo quedó grabado en un video que con prontitud se hizo viral en las redes sociales.

Una grabación que cuatro días después de acontecidos los hechos, Yaneth Valencia, su esposa, no ha querido mirar. Prefiere guardar en su memoria la imagen del hombre que la acompañó en los últimos trece años de su vida y del que estaba profundamente enamorada.

“No le quiero sumar más dolor a este dolor. Y prefiero recordarlo vivo, sonriente, acostado en la cama viendo televisión y jugando con los perros y los gatos, que en esa situación”.

Elkin David tenía uno de esos rostros extraños que sin importar la rabia, la euforia, la tristeza o el nerviosismo, en cualquier mal momento, parecía siempre sonreír.

“¿Que cómo lo conocí? Fue hace trece años. Yo vendía confites en los buses de Itagüí y él también. Nos cruzamos de pronto, nos miramos y fue algo tan fuerte, que a los ocho días nos fuimos a vivir juntos. No nos preguntamos si no era muy pronto para eso ni cómo íbamos a vivir. No teníamos nada, pero la decisión la tomamos y ya”.

Imposible olvidar ese momento. Yaneth, con todo el pesar que la invade, sonríe. Nunca recordará a su esposo con tristeza, porque nunca hubo momentos difíciles, dice.

“Lo unidos que éramos hacía que lo más difícil fuera fácil. Imagínese, yo tenía cuatro hijos y a él no le importó”, cuenta esta mujer de 37 años, a la que Elkin David le tenía tanta confianza y respeto, que era ella quien le administraba el dinero de su salario. La estrechez económica no le impedía resolver todos los gastos. Lo dice uno de sus hijastros, Brayan, con quien llegó a tener tanta empatía, que se trataban como amigos.

“Yo le decía Mi Niño, jugábamos fútbol juntos, y por él me volví hincha del Medellín”, relata Brayan sin ocultar el pesar que lo invade por un adiós tan repentino como absurdo.