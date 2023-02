Este es el primer caso por desaparición forzada en la comuna 13 que llega a la Corte. El Estado, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no abrió a tiempo la investigación de oficio por esta desaparición. Y, según la defensa de Luz, tampoco cumplió con las recomendaciones de reparación que hizo este órgano. Por eso tiene lugar la audiencia en la Corte, porque es la máxima instancia cuando las internas no operan.

“Yo le pido a la Corte que no me vayan a dejar sola. Llevo 20 años buscando a mi esposo, espero que por favor sigan buscando. Tengo muchas cosas por decir porque hoy estoy reviviendo ese día. El Estado colombiano tiene que pagar y hacerse responsable por lo sucedido en Comuna 13, espero que no me dejen sola, porque yo necesito seguir buscando a mi esposo”, dijo en la diligencia judicial Luz Enith Franco Noreña. “Quiero que sigan escarbando en La Escombrera, no solamente yo tengo este caso, muchas mujeres están luchando como yo. Para mí ese lugar significa la esperanza de poder aliviar un poco lo que siento”, continuó.

Los magistrados dieron la palabra a la defensa de la víctima, representada por María Victoria Fallón, quien hace parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Fallón hizo un recuento de las dificultades que han tenido que atravesar los familiares de Arles en la búsqueda de la verdad. La defensora expuso cómo a comienzos de los 2000 llegó una “nueva violencia” a la Comuna 13. Esta era ejercida por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.

Hoy, tantos años después, las consecuencias de esa violencia se miden en la desaparición de cientos de personas, muchas de ellas presumiblemente enterradas en fosas en el sector conocido como La Escombrera, en la parte alta de la comuna.