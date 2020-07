Lo que se sabe y lo que no de la cuarentena estricta del puente festivo

Con el argumento de que Medellín entra “en la etapa más peligrosa del virus” y la declaración de alerta naranja por la alta ocupación de las camas de cuidados intensivos (UCI), el alcalde Daniel Quintero Calle anunció ayer que la ciudad entra en una nueva fase, llamada estado total de cuidado.

“Aquí es cuando vamos a ejecutar todas las estrategias que planeamos cuando muchos creían que esta era una simple gripa”, dijo Quintero y confirmó que la alerta naranja se declaró a las 9:00 p.m. del pasado domingo.

El nuevo estado implica que habrá cuatro días de apertura y tres de cierre total.

“Hemos tomado una decisión muy importante para que en todo el Valle de Aburrá, desde este viernes a las 00:00 y hasta el lunes festivo, tengamos una cuarentena, de varias que se van a ejecutar los fines de semana, hasta que terminemos esta primera etapa de ascenso hacia el pico, que ocurrirá en los próximos 20 días y que serán los más retadores para la historia de nuestra ciudad”, agregó el mandatario.

Dudas y certezas

Aunque aún no se conocen los detalles de la medida, pues no se ha expedido el decreto que regula si hay excepciones y qué condiciones se deben cumplir, la medida fue aceptada por todos los alcaldes de la región metropolitana.

Braulio Espinosa, alcalde de Envigado, señaló que ante la llegada de un nuevo puente festivo la decisión fue sumar esfuerzos para no colapsar los sistemas de salud. “Ningún municipio del área puede actuar como una isla. Esta pandemia no tiene fronteras, la capacidad de camas de cuidados intensivos es limitada y está ocupada en un porcentaje que nos pone en alerta. Estamos unificando una medida de cuarentena total, para evitar que la curva de contagios siga en ascenso”, dijo y aclaró que la medida aún no ha sido oficializada por todos los mandatarios, pues falta un aval del Gobierno Nacional.

El gobernador (e) Luis Fernando Suárez, señaló a través de redes sociales que “en reunión con la mesa de empresarios socializamos la solicitud que le hicimos al Gobierno Nacional para decretar la Cuarentena por la vida estricta para todo el Valle de Aburrá, del viernes 17 al lunes 20 de julio. Ya tenemos autorización de Minsalud y esperamos de Mininterior”.

Otro de los pendientes es la definición del pico y cédula. El Área Metropolitana informó que en las próximas horas se definirá si regirá durante el fin de semana. Cabe aclarar que durante esta semana la rotación pasó de tener cinco dígitos a solo dos.