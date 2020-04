¿Están seguros sus datos en Medellín Me Cuida?

Daniel Quintero reconoció que su inspiración Medellín Me Cuida fue Singapur. En ese país el gobierno implementó la app Trace Together que usa bluetooth para rastrear quiénes tuvieron contacto con posibles contagiados. En Francia y España se debate la pertinencia de esa herramienta, dado que implica un sacrificio a la privacidad. Y un estudio del Instituto Big Data de la Universidad de Oxford, afirma que para que se consiga el efecto de “inmunidad de rebaño” que busca la herramienta, es necesario que el 60 % de la población la use. En Singapur esa cifra es de apenas 17 %, según el diario El País. Los expertos de Karisma y DeJusticia dijeron que la tecnología es solo una herramienta en la lucha contra el virus: “Tener una app o un formulario no resuelve el problema. Cómo se maneje la información sí puede hacer la diferencia”.