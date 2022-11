“Tenemos que decir que eso no nos gustó. Nos quiso instrumentalizar y nosotros no estamos en una discusión política. No se trata de eso”, dijo Brandon García, uno de los líderes estudiantiles del ITM.

Pero el trabajo de la asamblea no ha terminado, precisó García, pues ahora estarán pendientes de que los recursos efectivamente se dispongan. Además, insistirán en una política pública que proteja a las instituciones educativas de nivel superior del Distrito.