Ética e innovación, el legado de Martha

Destacada es la exaltación que líderes empresariales, gubernamentales, periodísticos y culturales hacen del trabajo que Martha Ortiz Gómez desempeño al frente de EL COLOMBIANO, donde lideró el más grande proceso de transformación en sus 107 años de historia.



EMPRESARIOS



Jorge Mario Velásquez,

Presidente Grupo Argos

Martha Ortiz ejemplifica el liderazgo joven y de visión amplia, que tanto necesitamos hoy en nuestra sociedad. Personas que ven en su labor la posibilidad de construir una mejor sociedad para todos. Martha es una demócrata, una líder creyente en las instituciones, que siempre ha estado abierta a escuchar posiciones divergentes, a construir consensos. No polariza, sino que construye. Cree en la diversidad como la mejor opción de construir visiones distintas para construir prosperidad sostenible en nuestra sociedad. Es una visionaria, una mujer que logró materializar la innovación en EL COLOMBIANO”.



Carlos Ignacio Gallego,

Presidente Grupo Nutresa

Martha Ortiz es una gran mujer: inteligente, valiente, leal, libre, de mentalidad global, una líder transformadora que con sensibilidad y carácter entregó en esta etapa un diario, sin duda, más plural, objetivo y vigente. Su liderazgo muestra un camino en momentos en los que el país tanto necesita de medios libres, responsables y constructivos, que contribuyan a que nos reconozcamos desde nuestras diferencias y resolvamos civilizadamente los retos de nuestra sociedad.



David Bojanini,

Presidente Grupo Sura

Siempre recuerdo con aprecio la invitación que me hizo a ser Director por un día de El COLOMBIANO. Aprendí a valorar la gran labor de los medios y periodistas a favor de una sociedad mejor informada y más democrática. Valoro muy especialmente su compromiso con el fortalecimiento de la institucionalidad, la construcción de opinión pública y hacer visible el rol de las empresas como actores sociales relevantes”.



Lina Vélez de Nicholls,

Presidenta Cámara de comercio de Medellín

Martha Ortiz se destacó por su visión de futuro sobre el periodismo y el cumplimiento estricto de los principios éticos en una profesión que hoy exige tantos valores”.



Gonzalo Restrepo,

Expresidente Grupo Éxito

“Solo un hasta luego para Martha Ortiz la directora inigualable que transformó nuestro Colombiano apoyada en su visón cosmopolita , justa y humana de los hechos”.



Juan Luis Aristizábal,

Presidente Conconcreto

Es una excelente emprendedora, conoce mucho del negocio de medios, tiene el complemento de su trabajo en el diseño, la creatividad y el periodismo, que lleva en los genes. Tiene varias generaciones de periodismo en su sangre. Lamentable su retiro”.



Carlos Mario Giraldo,

Presidente Grupo Éxito

Martha Ortiz le dio, con un estilo personal, gran independencia a EL COLOMBIANO y un avance trascendental en su proceso de transformación digital. Discreta y siempre firme y presente en los grandes debates nacionales y en las causas regionales, deja una muy positiva huella en el periodismo colombiano. Como “director por un día” pude interactuar con ella y su equipo y admirar profundamente su trabajo dispendioso, con transparencia y gran compromiso social. No tengo duda de que seguirá contribuyendo con su voz a la formación responsable de opinión en Colombia”.



David Escobar,

Director Comfama



Martha es una transformadora, gran periodista conocedora de la ética de su oficio. Convirtió a EL COLOMBIANO en un diario audaz y confiable... si tuviera que definirla en una palabra no lo dudaría: coraje



Margarita Inés Restrepo

Exdirectora Antioquia Presente



“En Martha hallé a una persona sensible con las causas de los más vulnerables y el deseo de rescatar las maravillas del país”.



MEDIOS DE COMUNICACIÓN



Ear J. Wilkinson,

Executive Director and CEO, International News Media Association (INMA)



Es una incansable defensora del periodismo y la innovación, tanto en Colombia como en el mundo. No puedo esperar conocer cuál será su próximo capítulo”.



Adriana Bernal,

Presidenta de Kien y Ke



“Mujer trabajadora, equilibrada, admirable...quien ha trabajado por el periodismo con ética, seriedad y dedicación” .



Eduardo Garcés,

Gerente de El Espectador



“Es una periodista objetiva, ética, dinámica y conectada con su audiencia. Maneja liderazgo con visión”.



Andrés Mompotes,

Subdirector El Tiempo



Se convirtió, en los últimos años, en uno de los referentes de la transformación digital en los medios de comunicación en Colombia... imprimió su visión del futuro en EL COLOMBIANO”.



Alejandro Santos,

Director Semana



Tiene la virtud de combinar el respeto por el buen periodismo con una visión innovadora de lo que debe ser un medio en el siglo XXI”.



Werner Zitzmann,

Director Asociación Colombiana de Medios



Es una gran pérdida que Martha no siga con su proyecto, sobre todo en esta nueva etapa en la que la familia Gómez Martínez consolidó su propiedad sobre el medio”.



Hernando Paniagua,

Director Pulzo



Siempre ha sido consecuente: además de ser profundamente estricta es apasionada. Respeta, defiende y promueve sus ideales. No tengo nada distinto por Martha que agradecimiento y admiración ”.





LÍDERES CULTURALES



Catalina Mesa,

Cineasta



En esta cultura, dominada por el bullicio, hace falta más silencio y conciencia para apreciar el valor de la ecuanimidad, la ética impecable y la exquisita sensibilidad que informan, nutren y revelan el espíritu. Estas cualidades brillantes que nos regala el carácter de Martha transformaron de manera extraordinaria a EL COLOMBIANO, convirtiéndolo en un medio contemporáneo, de relevancia internacional, y ¡seguirán elevando tu vuelo que se anuncia alto! ¡toda mi admiración!”



Juan Luis Mejía,

Rector Eafit



“Ejercicio impecable del periodismo y una enorme capacidad de innovación resalto de Martha al frente de EL COLOMBIANO”.



María Mercedes González

Directora del MAMM



“Fue defensora fiel de espacios para la cultura en el periodismo. Nos ha acompañado a informar, promover y construir públicos”