Las pertenencias de la familia que murió en hotel de San Andrés que podrían ayudar a esclarecer la investigación

“Al niño no me le encontró nada, me le encontró vacío el estómago. A mi hija tampoco le encontró cosas así extrañas y a mi yerno lo único que le encontró fue que el corazón lo tenía inflamado, los riñones hinchados porque era hipertenso. Entonces, lo único fue eso, fue no más una cosa extraña”, aseguró.

Canro también le contó al medio citado que guardó, en una bolsa negra, pertenencias que podrían ayudar en la investigación. Se trata de las prendas que usaban los miembros de la familia al momento de su muerte. “Es la única evidencia que yo traigo. Es la ropita que ellos tenían puesta. La traigo para que la investiguen, no sé a dónde llevarla”, explicó, asegurando que la ropa tiene un olor extraño que podría servir como pista.

Lea también: “Está mohoso, huele hartísimo”: revelan audio clave de una de las víctimas en hotel de San Andrés

De hecho, un audio revelado por la hija de Viviana Canro, reveló que la mujer se quejó de un olor extraño en su habitación, y pidió cambio: “Acabamos de llegar (al hotel). Este hotel está re re re mohoso. Pero tú vieras lo mohoso que está, huele hartísimo, hartísimo. No tienen papel higiénico, no tienen aseo, no tienen toallas. Uy no, me dio pena. Me sentí mal. Me sentí mal con mis papás, con Nelson. No sé qué hacer”.

Al respecto, el hotel reconoció que la habitación fue fumigada días antes y ya se comunicaron con la compañía que realizó el procedimiento para conocer los químicos usados y el personal que trabajó aquel día.

“Radicamos derecho de petición con el fin que informe sobre todo el proceso de fumigación, fichas técnicas de sustancias químicas empleadas, identificación de funcionarios que hayan llevado a cabo el proceso de fumigación, y todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodean la fumigaciones que adelantó en el hotel”, aseguraron, y añadieron que recibieron la solicitud de Viviana para cambiarse de cuarto, pero no pudieron hacerlo porque todo estaba ocupado.