Johannessen se disculpó por caída de Pogacar en el Tour, pero está “aterrorizado” por amenazas en redes sociales

“Sólo algún rasponazo, estoy bien”, tranquilizó Tadej Pogacar, el gran favorito del Tour de Francia, luego de la caída.

“Pasó de izquierda a derecha y no me vio, segó por completo mi rueda delantera. Afortunadamente sólo tengo algún rasponazo en la piel. Tuve miedo cuando iba resbalando y vi que me acercaba al bordillo con la cabeza por delante”.