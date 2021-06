Una nueva polémica se está viviendo en Medellín por el manejo de la pandemia, mientras que el Gobierno exige restricciones para contener la covid-19, la Alcaldía argumenta que no es momento de tomar nuevas medidas que restrinjan la movilidad y puedan perjudicar la reactivación económica “total” que arrancó desde el 8 de junio.

El debate

Pese a que Medellín es una de esas ciudades, pues se ha sostenido por encima del 90 % de ocupación UCI durante el último mes (ayer estaba en un 97,33 %) según los datos del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Antioquia, el alcalde Daniel Quintero fue claro en afirmar que la ciudad no se acogerá a medidas de ese tipo pese a la recomendación del Ministerio.

“Medellín tiene la fortuna que desde hace un mes hay una estabilización de las cifras, nosotros hemos tenido entre 1.800 y 2.000 casos, el número de personas que han entrado a UCI ha venido cayendo, hoy tenemos menos personas en UCI por covid del que teníamos hace un par de meses, la tendencia es positiva”, dijo Quintero después de afirmar que no se tomarían nuevas decisiones mientras la cifras se mantuvieran, según él, a la baja.

Sin embargo, para la epidemióloga clínica e investigadora de la Universidad Ces, Yessica Giraldo, dichas afirmaciones son imprecisas. Basándose en los datos del Instituto Nacional de Salud, la experta afirma que “Medellín tiene un R0 de 2.55, es decir, que la tendencia de la covid 19 es hacia la expansión, con crecimiento acelerado, exponencial y ha continuado incrementando, pues el previo hace 2 semanas estaba en 2.4”.

Además, Giraldo afirma que la positividad de las pruebas se ha sostenido en un 30 y 40 %, según la cantidad que se haga. Mientras que los datos de la Gobernación muestran que para la semana del 12 de junio Medellín presentaba casos entre 1.600 y 1.700, “ahora, en la última semana, los registros de nuevos positivos no bajan de 1.900 e, incluso, ha habido al menos dos días con casos por encima de 2.000” (2.056 casos el 24 de junio y 2.001 casos el 20 de junio), añade.

Así las cosas, la epidemióloga Giraldo no solo cree que es necesario acatar la recomendación del Ministerio, sino que, a su juicio, la ciudad debería implementar medidas más estrictas, como una cuarentena de 14 días que permita alivianar el sistema de salud.

En eso concuerda la epidemióloga Andrea Ramírez, experta en seguimiento epidemiológico y docente de la Universidad de los Andes. Según ella, es importante tener en cuenta que hay países que han ordenado cuarentenas estrictas “por un número muy inferior de casos y de mortalidad al que estamos presentando en este momento, como Australia, Reino Unido, Chile y Argentina; que pueden ser referentes de las estrategias que se utilizan para controlar la pandemia”.

En ese orden de ideas, Ramírez explica que si lo que la ciudad pretende es disminuir el pico y descongestionar las UCI, hay que llevar a cabo estrategias de supresión y mitigación.

No obstante, “actualmente no tenemos una estructura de estrategias que se estén implementando sistemáticamente y por eso estamos viendo ciudades con un sistema de salud colapsado en donde todavía no hemos podido implementar medidas”, añade.

Pero, si a ese panorama se le suma la llegada de nuevas variantes, como la Delta, “el escenario puede llegar a ser aún más preocupante y provocar una emergencia mayor”.

Por ahora, según los análisis de la Universidad Johns Hopkins, Colombia ocupa el tercer lugar en los países más afectados del continente en muertes de covid-19 por cada millón de habitantes, solo superado por Perú y Brasil.

“Por lo tanto, cuando el ministro dice que hay que implementar estrategias, por su puesto que los alcaldes deben prestar atención si quieren tener un buen manejo de la pandemia. La transmisión viral sin control no va a llevar a que terminemos la pandemia más rápido, al contrario, va profundizar las crisis actuales y nos va a llevar a circunstancias más difíciles”, concluyó Ramírez