Por una falla registrada en el sistema eléctrico en el bombeo Moscú-Santo Domingo, que permite llevar el agua potable hasta el tanque Santo Domingo, algunos sectores del nororiente de Medellín tienen el servicio interrumpido.

EPM está trabajando por restablecer el servicio en el tanque que presta servicio a los barrios de Santo Domingo Savio No. 1, Granizal, Moscú No. 2, La Salle, San Pablo, El Compromiso (Santa Elena), La Esperanza No. 2 (Santa Elena), San José de La Cima No. 1, San José de la Cima...