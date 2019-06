Fallo ordenó levantar restricción de buses por la Autopista Norte

La medida comenzó el pasado 9 de mayo y aplicaba para las empresas intermunicipales, las 24 horas del día. No obstante, luego de hablar con alcaldes y transportadores, Bello decidió otorgar el permiso para ir por la Autopista Norte a los buses entre las 7:00 p.m. y las 7:00 a.m., con un máximo de 10 vehículos para cada empresa. Afectados no quedaron conformes y interpusieron la tutela.