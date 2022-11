EPM informó que las turbinas estuvieron encendidas 30 minutos. Durante ese tiempo, los ingenieros del proyecto, encabezados por William Giraldo, monitorearon el comportamiento eléctrico y mecánico de las turbinas, y concluyeron que fue correcto. Gracias a esta prueba, las turbinas ya quedaron inscritas en el Sistema de Potencia Nacional. Es decir, ya se sabe que tiene capacidad de generar energía.

Este hito, anunciado de manera imprevista, no significa que la máquina esté lista para la operación comercial. De hecho, falta todavía la prueba más importante y exigente, en la que se utilizarán 169 metros cúbicos de agua procedente del embalse. Para esa prueba, recordó Carrillo, es necesario alertar y hacer un acuerdo previo con las comunidades aguas abajo del proyecto. Eso es, ordenar una evacuación, como lo ha exigido la Ungrd.

Aguas abajo hay molestias con el proyecto. Luego de enterarse de la prueba de la noche del sábado, en Puerto Valdivia hubo inconformismo. “No nos cuentan nada, no nos enteramos de nada. Por eso es que no le creemos a EPM”, comentó a este diario Amalia Múnera, de la junta de acción comunal del corregimiento. Allí, incluso, se niegan a participar en los ejercicios de evacuación organizados por EPM.

Las críticas a Quintero

A muchos sorprendió la hora y el día del anuncio. Un sábado en la noche. Tal vez querían anticipar el impacto que podía tener la columna del exvicepresidente Germán Vargas Lleras que lanzó duras frases contra el manejo que el alcalde Daniel Quintero le ha dado al proyecto. “Quintero ha dicho de todo sobre el proyecto (...) todos sus anuncios han resultado fallidos, y su falta de rigor técnico es proverbial”, aseguró Vargas Lleras.

Y anotó algo aún más fuerte: “Durante su gestión (la de Quintero), además, se suscribió el acuerdo de transacción con la aseguradora Mapfre, que ha sido fuertemente cuestionado (...) si bien apoyé la decisión del alcalde de terminar el contubernio en EPM, para nada comparto su inmadura gestión. Diariamente provoca inútiles enfrentamientos, le gusta hacer ruido al precio que sea y parece que gobierna en modalidad campaña electoral, sin gestionar su ciudad”.

Y es que, como dice el exvicepresidente Vargas Lleras, Quintero se ha dedicado a inventar frases que más parecen eslóganes publicitarios para tratar de evitar no cumplir el plazo acordado con la Creg. Su última creación fue decir que si Hidroituango no se enciende este 2022 “no hay energía para el próximo año en el país”.

Ayer mismo el Gobierno Nacional salió a desmentir el ‘apagón’ que se inventó Quintero. La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, alertó: “Es importante no generar esa sensación de inseguridad frente al abastecimiento de energía eléctrica”, en la audiencia pública de la Comisión Quinta del Congreso de la República.

Así mismo puntualizó que la empresa operadora del Sistema Interconectado Nacional XM, “que es precisamente la que regula y quien se asegura como son los niveles en los embalses, que está haciendo las estimaciones, dijo que el doctor Quintero está equivocado en esas estimaciones; y creo que XM es la autoridad indicada para hacer esos análisis”.

EL COLOMBIANO habló con expertos en regulación de la Creg y la conclusión de ellos es que el sistema interconectado no va a entrar en crisis si Hidroituango no prende el próximo primero de diciembre. Asimismo, especialistas de las finanzas de EPM aseguran que si bien sería mejor no tener que pagar los 230 millones de dólares de multa, la sanción no va a quebrar a EPM, por mal que estén ahora sus números.