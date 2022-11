Irene Vélez desmintió a Quintero: dijo que no habrá apagón nacional si no se prende Hidroituango La ministra de Minas y Energía pidió no generar inseguridad frente al abastecimiento de energía en el país y la dependencia de la central hidroeléctrica.

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, desmintió la versión entregada por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sobre el futuro energético del país sin Hidroituango. FOTOS: Colprensa y Jaime Pérez