Hermano de profesora asesinada en Guarne ofrece perdón para el asesino

Alejandro Morales Arteaga, hermano de la joven profesora Juliana Morales Arteaga, asesinada la semana anterior en Guarne presuntamente por su expareja sentimental, hizo llegar a este periódico un sentido mensaje en el cual no solo manifiesta el profundo dolor que embarga a su familia, sino que también hace explícito el perdón para el victimario.

“A Héctor (nombre del presunto victimario) lo conocimos durante 7 años, lo acogimos, le vimos muchas cualidades que nos hizo quererlo, por eso hoy mi mamá Claudia, en medio de su desgarrador dolor, quiere enviar un mensaje a todos los que se han solidarizado con nosotros, no odiamos a Héctor, no entendemos qué pudo pasar por su mente y corazón, no queremos sembrar odio, no podemos caer en lo mismo y querer hacer justicia por la propia mano, toda la familia lo perdona y no le desea el mal, nos duele ver tantos mensajes que incitan a más violencia, ya nada nos va a devolver a Juliana y mucho menos lo malo que a él le pase de ahora en adelante”, dice el mensaje.

Lea también: Joven mujer de Guarne fue asesinada de varios disparos

Como se recuerda, Juliana Morales, de 28 años de edad y profesora en un jardín infantil del municipio de Guarne, en la llamada “calle de las barberías” de esta localidad del Oriente antioqueño, fue atacada con arma de fuego en horas de la mañana del pasado miércoles 23 de octubre, cuando se disponía a ingresar a la institución donde dictaba clases.

Tras recibir varios disparos, la joven quedó gravemente herida y fue llevada a un hospital local, pero allí llegó sin signos vitales.

Tras el ataque, el agresor atentó contra su propia vida, pero sobrevivió al intento con heridas graves que, presuntamente, le harán perder la visión. El joven, en este momento, sigue recluido en un hospital e inconsciente, por lo cual no ha podido hacerse efectiva su captura por parte de la Policía.

Incluso, tras cometer el crimen, en la reacción varios vecinos del hecho lo persiguieron, lo alcanzaron y pretendieron lincharlo o hacer justicia por mano propia, pero lo impidió la Policía.

Una semana después de este feminicidio, Alejandro, con quien nos contactamos a través de su página de Facebook, nos hizo llegar su mensaje, el cual reproducimos en su totalidad y que constituye una lección de vida y de perdón para una sociedad como la colombiana que necesita acciones pacíficas.

El texto nos llega en el preciso momento en el que varias guarderías de Guarne se unieron para rendirle un homenaje póstumo a Juliana en reconocimiento a todo el amor que les dio en vida a cientos de niños de la localidad.

El siguiente es el texto completo del mensaje de Alejandro:

“Como familia, atravesamos uno de los momentos más duros, dolorosos y difíciles que jamás imaginamos vivir. La muerte de nuestra amada Juliana nos ha tenido sumidos en una profunda tristeza, a la vez más unidos, apoyándonos y dándonos el aliento necesario para querer continuar sin ella, solo nos amparamos en Dios para que nos dé la fortaleza que tanto necesitamos y también en las manifestaciones y solidaridad de todo el pueblo guarneño.

Con el pasar de las horas hemos ido, de a poco, tratando de asumir esta realidad. Aquí no solo esta terrible tragedia nos sacude a nosotros, también está la familia de Héctor y precisamente de él queremos pronunciarnos: lo conocimos durante 7 años, lo acogimos, le vimos muchas cualidades que nos hizo quererlo, por eso hoy mi mamá Claudia, en medio de su desgarrador dolor, quiere enviar un mensaje a todos los que se han solidarizado con nosotros. No odiamos a Héctor, no entendemos qué pudo pasar por su mente y corazón, no queremos sembrar odio, no podemos caer en lo mismo y querer hacer justicia por la propia mano. Toda la familia lo perdona y no le desea el mal, nos duele ver tantos mensajes que incitan a más violencia, ya nada nos va a devolver a Juliana y mucho menos lo malo que a él le pase de ahora en adelante.

Aunque no entendemos lo sucedido, no queremos que más mujeres mueran así, que más feminicidios ocurran, ojalá ninguna familia sea víctima de un acto tan atroz.

Crecimos en una familia que siempre nos ha enseñado lo mejor, donde los valores han estado siempre presentes: la responsabilidad, el trabajo, la solidaridad y el respeto han sido parte de las actuaciones de todos, queremos seguir honrando a nuestro gran ejemplo, la abuela Marta Castro. Así mismo, pensamos todos, tíos, primos y quienes aprendimos de ella las mejores virtudes para salir adelante, para vivir con honradez, dignidad y amor por las personas.

Las familias Morales Arteaga, Salazar Arteaga, Arteaga Tamayo, Arteaga Zuleta, Castro Ospina y Morales Vega queremos agradecer desde lo más profundo de nuestros corazones a cada una de las personas que nos han acompañado, que estuvieron y están presentes en este momento, nos han dado regocijo, hemos sentido su cariño, compañía y solidaridad, son expresiones y tiempo que valoramos mucho, les pedimos nos sigan teniendo presentes en sus oraciones.

Gracias por reconocer en Juliana la gran mujer que fue, su carisma, sonrisa, vocación de servicio y amor por los demás, en especial los niños, fue su pasión y motivación de vida, así como ustedes la veían, era con nosotros en nuestro hogar”.

Hasta acá el mensaje de Alejandro en nombre de él y de su familia.

Recordemos que a principios de este año, también en El Retiro, Oriente antioqueño, la joven Isabela Escobar Gutiérrez, de 23 años de edad, fue asesinada por su excompañero sentimental, quien la secuestró el 4 de febrero, la asesinó y la dejó abandonada en una vivienda de la zona rural, donde fue hallada diez días después.

Le interesa: Comunidad de El Retiro, dolida con asesinato de Isabela Escobar

El alcalde de El Retiro, Camilo Botero, confirmó el viernes 8 de marzo la captura de Julián Andrés Ramírez Bernal, señalado de ser el presunto feminicida de la joven Isabela Escobar Gutiérrez. Por el sujeto se había ofrecido una recompensa de hasta $30 millones para quien informara de su paradero.