La decisión, sin embargo, resultó en dos incidentes de desacato. Uno de ellos, incluso, estuvo a punto de resultar en sanciones por 10 salarios mínimos a los alcaldes Daniel Quintero —Medellín— y Óscar Pérez —Bello—. “Medellín dice que es responsabilidad de Bello; este dice que es de Medellín; y el Área Metropolitana alega que solo es responsable del cuidado del agua”, expresa Juan José Largo, quien acompaña a los líderes de la zona.

La quebrada La Madera es el afluente que parte las fronteras entre la capital antioqueña y esa localidad del norte del Aburrá. Nace en el sector de San Félix y desemboca en el río Medellín. En la parte de la carrera 76C, un aguacero a final de 2021 causó estragos y, luego, comenzó a comerse la ladera.

Marina Otálvaro, Resfa Castrillón y Juan José reseñan lo que ha pasado: demolieron varias casas para comenzar con la intervención de la quebrada y declararon otras en riesgo. En total, seis familias deben desocuparse. Eso, dicen, en lo único que ha hecho la Alcaldía de Medellín: ordenar el desalojo temporal de las viviendas en riesgo.

“Me demolieron la casa y no me han dicho nada. Me tienen yendo a todo lado, con un poco de papeles. Eso fue en junio. Es la hora que no nos dan respuesta”, cuenta Ferney Alzate, quien vivía en una de las casas que fueron borradas del mapa para atender el afluente.

Pese a este drama, el Juzgado Catorce se abstuvo de mantener los incidentes de desacato. Se concluyó que pese a las demoras las entidades involucradas estaban cumpliendo el mandato judicial. Así lo sostuvieron las alcaldías de Medellín y Bello en respuesta escrita a este diario.