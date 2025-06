Reforma pensional: los dos líos que tendrán que pasar el exámen en la Corte para aprobarla

El presidente del alto tribunal, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, lo dejó claro en una declaración que dio el viernes: “Luego de que se remita el informe de la votación a la Corte para que ella determine si efectivamente se subsanó o no la irregularidad, podemos entrar a resolver de fondo la demanda que en su momento fue presentada”.

Sin embargo, aún no está asegurado el aval de la Corte Constitucional, que ahora tendrá que evaluar los vicios de fondo de la reforma pensional.

“Hemos triunfado. ¡Que vivan las abuelas y abuelos de Colombia! Ha sido aprobada la reforma pensional. He cumplido, y la Cámara de Representantes ha cumplido”, expresó el presidente Gustavo Petro.

Una investigación de La Silla Vacía concluyó que Iván Name, expresidente del Senado, se levantó de su silla en la presidencia en numerosas ocasiones para ceder el control de los debates de la reforma pensional a María José Pizarro, del Pacto Histórico.

La aprobación, el sábado, de la reforma pensional se dio en el marco de unas sesiones extraordinarias del Congreso, cuya convocatoria ha sido cuestionada por varios congresistas, incluyendo bancadas de oposición y también integrantes del sector independiente en la Cámara, debido a presuntas irregularidades en el proceso de citación.

Por ejemplo, ni el Centro Democrático ni Cambio Radical asistieron al nuevo debate de la reforma. Los partidos cuestionaron que el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, diera inicio al trámite sin que existiera quórum decisorio y sin haber agotado la votación del orden del día, lo que, según afirman, constituye un nuevo vicio en el proceso legislativo.

“Lo que ha quedado claro es que el Gobierno Nacional y las mayorías de la Cámara ignoraron todas las advertencias y están reiterando los vicios ya evidenciados”, indicó el Centro Democrático. Agregó que participar en la discusión en esas circunstancias “sería una actuación prevaricadora, tipificada en la ley penal”.

Además, sostuvo que “el trámite de subsanación se adelanta sin la deliberación y discusión de la oposición, lo que restringe los requisitos esenciales en el proceso de formación de la ley”.

Cambio Radical también dejó constancia de su rechazo a la sesión, argumentando que la citación no cumplía con los requisitos legales. Indicaron que el presidente de la Cámara no suscribió la convocatoria junto con los dos vicepresidentes, y que esta no fue enviada con los tres días de antelación establecidos.

Además, señalaron que el documento remitido por la Corte a la Cámara no contenía la providencia correspondiente.

A estas críticas se sumaron los representantes Catherine Juvinao y Alejandro García (Alianza Verde), así como Juan Sebastián Gómez y Julia Miranda (Nuevo Liberalismo), quienes se retiraron del debate por considerar ilegal la citación a la plenaria.

Ante esto, el presidente Petro pidió a la oposición que participara de la discusión:

“La pensión, o el bono pensional generalizado, debe ser el logro no solo del gobierno, de las bancadas favorables a este objetivo, sino de la Nación entera, incluida la oposición”, expresó el jefe de Estado en su cuenta de X.