Líder de Los Del Sur fue denunciado por causar un aborto a su expareja

El baterista de la banda Tres de Corazón, Felipe Muñoz Lara, está inmerso en una polémica debido a una denuncia interpuesta en su contra por el delito de aborto sin consentimiento.

Muñoz, quien también es conocido por ser uno de los líderes de la barra Los del Sur de Atlético Nacional, es señalado porque habría obligado a su expareja a tomar pastillas abortivas para eludir su responsabilidad en un embarazo.

La denuncia se hizo pública desde el martes pasado, cuando el proceso judicial comenzaba en el Juzgado 25 Municipal de Medellín, con función de control de garantías, pero el músico no se presentó a la primera cita.

Así fue informado por organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, quienes a través de redes sociales expresaron que Muñoz no se presentó a la diligencia de imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento, por lo cual la audiencia fue aplazada para dentro de dos meses.

EL COLOMBIANO consultó con el grupo musical al que pertenece Muñoz para indagar por qué no se presentó al juzgado. La banda reveló que se debe a que el músico está por fuera del país.

Tres de Corazón, a través de su cuenta de Twitter, quiso sentar su voz en apoyo a su integrante, pidió respeto por el buen nombre de Muñoz e indicó que rechazan cualquier acto de maltrato hacia las mujeres.

“Hemos exaltado la grandeza de su género en diferentes y muchas de nuestras canciones y posiciones filosóficas y artísticas (...) Entendemos que por la gravedad de los hechos difundidos, éstos tengan repercusión en medios, pero no necesariamente se deben asumir los mismos como ciertos. Esta situación, puede dañar de manera irreparable la imagen de alguien en esa dinámica descarnada de redes sociales”, se lee en el comunicado del grupo.

¿Qué dice Felipe Muñoz?

El músico se pronunció sobre el hecho a través de su página de Facebook. En el extenso mensaje expresó que se lo acusa de algo que no hizo, calificó la denuncia como una “calumnia”, y aseguró que no fue notificado de la citación judicial y se enteró de ella por fuera del país.

“Estoy atento y dispuesto a lo que la Justicia requiera de mi como siempre lo he hecho en cientos de actuaciones institucionales que he acompañado y en las que siempre he creído, hecho que hasta el día de hoy no ha ocurrido ya que no he sido notificado de estar citado a algún tipo de audiencia, a la cual, en vez de estar en Brasil donde me encuentro en este momento con el equipo que amo y acompaño, hubiera asistido sin duda alguna como cada que me requieren para diferentes temas en relación a investigaciones y demás procesos relativos a la convivencia en el fútbol en la ciudad”, escribió Muñoz.

El líder barrista hizo un llamado a la prudencia y al respeto por el debido proceso y manifestó que confía en que en los estrados judiciales se esclarecerán las cosas.

“Acá estoy una vez más, en esta penosa tarea de tener que explicar cosas que la gente que me quiere no necesita que le explique y que la gente que no me quiere nunca va a creer”, concluyó en su comunicado.