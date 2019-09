Robots, colores y juegos para responder preguntas en el Festival Buen Comienzo

El robot sin nombre, pero con sonrisa de marcador rojo, nació de las manos de dos niños de cinco años. Uno de ellos convirtió las tapas de plástico en pies y el otro hizo un torso redondo de un pedazo de cartón. Los hilos de lana fueron los botones, los engranajes o los cables que le saltaban de la cabeza como si fueran cabello turquesa.

En el cuarto de paredes amarillas, naranjas y moradas— que en realidad son muros acolchados— todos los objetos son, para los niños, el principio de otra cosa: las lentejuelas son estrellas, los palitos de madera son las velas de un barco, un vaso es un casco de astronauta. En el centro del salón, una inquietud los interpela: ¿Qué te hace feliz?

Así, las paredes de colores hacen las veces de una bitácora: “Cuando construyo un robot me siento feliz porque caminan solos”, escribió Jerónimo Valencia de seis años. “Me hace feliz que mi mamá me preste el celular”, apunta Nicolás Bustamante de cinco años. Otros, en cambio, encuentran esa chispa fuera de casa: “Me hacen feliz las mariquitas”, anotó Nahomy Tangarife de cuatro años o “me gusta que mi papá me lleve al parque”, dice Joselín Arroyave.

En la undécima edición del Festival Buen Comienzo, que tiene lugar en Plaza Mayor y que va hasta mañana, 17.000 metros cuadrados en cuatro pabellones tienen como propósito ser una fiesta para que los niños puedan explorar su imaginación a través de experiencias y juegos.

Es la “revolución creativa” y por eso el Pabellón azul está dedicado a la pregunta “¿Qué podemos inventar?”, con actividades como ¿Qué quieres crear?. Allí una caja llena de fichas y bloques de varios tamaños se vuelven insumos para construir edificios, barcos, androides, carros, motocicletas...

Sorany Quiroz Duque llegó ayer a Plaza Mayor desde el barrio Limonar 1 del corregimiento San Antonio de Prado. Visitó el Festival Buen Comienzo junto a su hija Cataleya de cuatro años, quien estaba impresionada con los colores de los pabellones.