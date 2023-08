“Las empresas poco contribuyen para estas fiestas y tampoco estimamos conveniente tener inversión privada para mantener nuestra independencia y porque existe un problema legal en la manera como recibimos los recursos. Solo la Fábrica de Licores de Antioquia y Cervecería Unión se vinculan con el Día Mundial de la Pereza”.

¿Por qué aumentó tanto el costo?

“No necesariamente es más alto el costo por las fiestas de la Independencia. Dependen también de la parrilla de artistas que se escoja y ellos son quienes establecen tarifas, fuera de que cada uno maneja requerimientos técnicos diferentes. Además, hay puestas en escena, el llevar a los niños al cine y este año las fiestas duran dos días más”.

¿Por qué mezclaron en el contrato las fiestas de la Independencia?

“Porque el diseño de la norma nos permite hacerlo, hubiéramos podido hacer dos contratos, pero así es más económico”.

¿No es raro que financien una fiesta con grandes artistas en el fortín político del senador Trujillo?

“Eso lo dice usted, yo no lo puedo certificar (lo del fortín). Las fiestas de la Independencia hacen parte de una política municipal y se vienen haciendo hace mucho tiempo; de hecho el barrio San José también celebra sus fiestas en marzo y en la Vía de la Moda estamos haciendo el distrito callejero. En Itagüí tenemos una cantera de artistas y a través de esto los vinculamos”.

Pero en la Independencia hubo carpas del candidato Diego Torres

“No sé, no estuve. Al comité de seguimiento de garantías electorales no ha llegado queja al respecto y si hubiera llegado ya le hubiéramos dado traslado al Consejo Nacional Electoral”.

¿Qué asegura que en las fiestas no ocurra lo mismo?

“La única manera sería no hacerlas. En el marco de Ley de Garantías, los presentadores conminan a los candidatos a que no hagan publicidad en el evento y no permitimos que haya publicidad, pero no podemos detener a ningún aspirante que se haga presente, porque no está prohibido, lo único es que no puede repartir publicidad”.