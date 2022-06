“Eso fue hacia las 10:00 a.m. Lo único que nos tocaba a nosotros era verificar que las personas que vinieron sí pertenecieran a una autoridad”, expresó un integrante de la administración del conjunto residencial donde queda el inmueble.

Hace cerca de tres meses, a raíz de la divulgación de las grabaciones que evidenciaban el presunto ilícito cometido por el senador Castaño, este medio hizo un rastreo de sus bienes y halló 36 inmuebles a nombre del político, su esposa y sus dos hijos.

Cinco aparecieron como propiedad conyugal de Mario Castaño y Gloria Lucía Betancur Ciuffetelli; 20 están a nombre solo de ella y hay 8 más de él; en tanto que Juan David Castaño (22 años) y Manuel Felipe (25 años) figuran con tres bienes. Lo más sorprendente es que de acuerdo con algunas publicaciones de medios en tiempo de campaña política, la señora Betancur es ama de casa.

En el inventario estaba el bien de casi 200 metros cuadrados en la Loma de Los Parra, adquirido en septiembre de 2020, cuando la pandemia por el covid 19 estaba en pleno furor. Según consta en documentos, la titular es Betancur Ciuffetelli, quien adicionalmente adquirió dos parqueaderos y un cuarto útil en el mismo conjunto.

Según conceptos de expertos, entre los tres el valor rondaría los mil millones de pesos. Y a pesar de que en la ciudad reside Iván Castaño, el hermano del político caldense y quien se desempeña como director de Ruta N., el inmueble fue destinado a alquiler.

Con la extinción de dominio esa condición no variaría, de manera que los inquilinos pueden continuar habitándolo y el arriendo se consignaría en una fiducia.

La Fiscalía confirmó que el trámite de extinción no solo se desarrolla en la capital antioqueña sino en otras ciudades del país, aunque no dio detalles del tema porque aún no han concluido los operativos.

De hecho, en su investigación de marzo, EL COLOMBIANO halló lotes, fincas, casas, apartamentos, parqueaderos y locales comerciales diseminados en cuatro departamentos (Antioquia, Risaralda, Caldas y Bolívar), y ello implicaría que el patrimonio a investigar, solo por ese concepto, sobre pasa los varios miles de millones de pesos.

El más llamativo es un apartamento en Cartagena, en Bocagrande, que es la zona turística más importante del país y donde se valora el metro cuadrado más caro. De manera que no suele haber propiedad por allí que cueste menos de mil millones de pesos.