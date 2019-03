Food trucks se quedan sin espacio en Ciudad del Río

“Hablando con muchos vecinos, no estamos en contra de que estos espacios existan, pero que se haga de manera controlada. En este caso, en particular, lo mejor era llegar a un acuerdo con ellos”, opinó.

Antes de la intervención que terminó por sacarlos de la zona, funcionarios de Espacio Público acompañados por Policía daban rondas y retiraban las sillas y mesas. Juan Esteban Ortiz, dueño de un food trucks, relató que las autoridades llegaban con perros y los clientes se sentían intimidados.

“Cancelamos impuesto de Industria y Comercio, tenemos certificado en manipulación de alimentos, pagamos el parquímetro durante las horas de ocupación. Al menos en la cuadra norte somos alrededor de 15 camiones que teníamos papeles en regla y en reuniones con la alcaldía nos habían dicho que nosotros no teníamos problema”, expresó.

Ortiz criticó que les achaquen a ellos los problemas de consumo de estupefacientes en el barrio, y dijo que la calle solitaria, como quedó después de la salida de los food trucks, hará más vulnerable el sector ante esta problemática. Por el contrario, indicó, con las comidas generaban un ambiente familiar y eran fuente de 200 empleos directos.

El modelo de negocio que tenían se había convertido en un imán para turistas en Medellín. Ortiz lo comparó con ideas similares que funcionan en el mundo, como en Miami (Estados Unidos) donde los camiones de comida rotan por cuatro parques de la ciudad; o en Nueva York, donde tienen puestos fijos en algunas calles.

Lamentó que esto no se tenga en cuenta a nivel local, donde se sintieron violentados pese a la disposición que tenían para dialogar con el Municipio y encontrar soluciones para problemas como el de las basuras o el ruido.

“Al menos en donde estábamos ubicados, en la cuadra norte, no hay proyectos de nuevas unidades residenciales en dos o tres años. No molestábamos a nadie. No doy fe de cuál es la situación de la cuadra sur, pero nos parece que el desalojo no era la forma de proceder”, agregó Ortiz.

Con su food trucks, que dice quedó parqueado, esperaba otra respuesta de Espacio Público. Si definitivamente no era posible permanecer en Ciudad del Río, señaló, al menos se podía contemplar un lote, como el que existe cerca al aeropuerto Olaya Herrera, donde no causen tantas incomodidades y el gremio se encargue de darle identidad con los camiones de comida.