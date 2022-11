El debate de control político que tiene lugar este martes en la Asamblea de Antioquia abrió el telón con los ánimos caldeados. La sesión, convocada por el diputado de oposición Luis Peláez Jaramillo, busca ponerle la lupa al proyecto hidroeléctrico Ituango, el cual afronta una contrarreloj para entrar en operación antes del 30 de noviembre. Las inconformidades se hicieron visibles una vez comenzó el debate, pasadas las 9:00 de la mañana. La razón: nuevamente el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, le hizo el quite a los cuestionamientos de la Duma Departamental y no hizo presencia en el recinto. Envió una carta, por el contrario, en la cual cuestionó la competencia de la Asamblea para someter a la entidad a un ejercicio de control.

En la misiva, firmada por el gerente Carrillo y fechada el 31 de octubre, puede leerse: “Me permito manifestarles que siendo EPM una entidad descentralizada del Distrito de Medellín y no una del Departamento, no se encuentra dentro de los supuestos previstos para el ejercicio de control político por parte de la Asamblea (...). En consecuencia, no es posible nuestra asistencia a la sesión convocada”. La respuesta de Carrillo no fue bien recibida por diputados como Peláez, del Partido Dignidad, y Verónica Arango, del Centro Democrático. El primero sostuvo: “El gerente Carrillo dice que la Asamblea no tiene competencia, mientras municipios, departamento y país viven zozobra por su vida y soberanía energética. Respeten a la ciudadanía. ¡Respondan!”.

La segunda, en el mismo tono, cuestionó la ausencia de representación de la empresa, que esta vez no delegó a ningún funcionario para la rendición de cuentas como lo hizo en abril de este año cuando envió a William Giraldo Jiménez, vicepresidente de Proyectos de Generación de Energía, como vocero a cargo de responder las consultas trasladadas por la Asamblea. “Hoy no hace presencia EPM. Esperamos que en la próxima sesión de control político sí lo haga. Qué falta de respeto por falta del gerente Carrillo. Ya son varias veces las que no ha hecho presencia; que no les da la cara a los socios mayoritarios del proyecto”, expresó la diputada Arango. La ausencia, según Peláez, será reportada ante la Procuraduría. Además, precisó, EPM no respondió a todas las consultas trasladas por la Asamblea Departamental para este debate, las cuales superaban los 100 ítems. Pero no solo brilló por su ausencia el gerente Carrillo, otras entidades invitadas al debate tampoco asistieron.

Fue el caso de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), mientras que la Gobernación delegó su vocería en Javier Darío Toro, gerente de la Sociedad Ituango. Este se unió al llamado que le hizo este martes el gobernador Aníbal Gaviria al Gobierno Nacional de ampliar el plazo para la ejecución de pruebas del proyecto hidroeléctrico. El debate, que aún no concluye, se da un día después de conocerse que el consorcio CCC Ituango no concluirá las obras civiles de las unidades 3 y 4. Será Schrader Camargo S.A.S., empresa asociada a otra firma china que ya está pujando por las obras finales (las unidades 5, 6, 7 y 8), la que asumirá estos trabajos.