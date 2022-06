Pero hay quejas de que la contratación va lenta.

“Lo invito a consultar la página de contratación para que vea los procesos que se han subido de Caribe Mar de la Costa S.A. (esa es la razón social de la empresa; la marca es Afinia) y las ejecutorias. Son más de 110 procesos. Se ha tomado una dinámica importante. Los tiempos en que arranca un proceso y se cierra son algunos inferiores a dos meses, cuando antes duraban hasta 8 meses”.

¿Entonces por qué la percepción en el sector, de que hay muchos concursos que se declaran desiertos, de tardanza en la llegada de suministros y retraso en las ejecuciones?

“Estos negocios técnicos no se pueden manejar por percepciones sino por cifras y resultados. Por ejemplo, alguna persona puede decir que se le interrumpe más el servicio que antes, pero los datos oficiales dan cuenta de que hemos disminuido de 122 a 89 las horas promedio de interrupción. De 110 concursos solo uno se ha declarado desierto.

Cifras oficiales hablan de que no se cumplió en inversión para gestión de pérdidas.

“Este año hay presupuestados $450.000 millones para gestión de pérdidas. Para todos estos proyectos hay diversidad de materiales como cables o postes; entonces, como las inversiones en la antigua compañía no superaban los $77.000 millones y acá hablamos de inversiones por un billón de pesos, cuando la compañía antes le pedía a un proveedor 500 postes cada seis meses, ahora le pide 8.000 postes mensuales y la capacidad de respuesta no va a ser instantánea; eso puede generar algunos retrasos, pero las empresas están preparando su capacidad de producción”.

Otra inquietud sobre la contratación se refiere a los pliegos de condiciones, que incluyen un factor que habla de experiencia en la propia zona, un requisito que no aparece en la contratación de EPM ni del sector y podría dejar afuera a empresas de tradición que son del interior del país.

“Con esas condiciones se presentaron poco más de 30 interesados y solo 3 han argumentado eso y no necesariamente los que no presentaron objeciones son de la Costa. Además no es que los deje por fuera sino que hay que tener unas consideraciones para la ejecución de proyectos en la región, porque no es lo mismos manejar distribución en ciudades densificadas como Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, que una empresa como Afinia que tiene 134 municipios con distancias, con una infraestructura mayor en redes, situaciones geográficas complejas de inundaciones y condiciones muy diferentes. Además, el puntaje de 20% se revaluó y quedó en 10%”.

¿Si se le baja puntaje al precio para subírselo a este otro ítem, no genera un sobrecosto para los usuarios?

“Ese requisito no los habilitará, resulta que en este ejercicio quedan 3 por fuera y 27 habilitados. ¿Cuál es el problema? Todos pueden entrar y hay otros requisitos de ponderación donde ellos pudieran tener mayor ventaja; yo no puedo estar pensando en una empresa en particular”.