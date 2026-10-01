Golpearon en gavilla a un adulto mayor de 60 años: ofrecen $10 millones por los agresores

La Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de hasta $10 millones por información que permita identificar, judicializar y capturar a las personas que participaron en una riña en La Ceja, en el Oriente antioqueño, en la que resultó herido un hombre de 60 años.

El hecho ocurrió el pasado 28 de septiembre en el sector María Auxiliadora, cerca del polideportivo del mismo nombre. Quedó registrado de forma parcial en videos de ciudadanos que luego circularon en redes sociales y que ahora examinan las autoridades.

Según los reportes conocidos, todo empezó por una situación de tránsito. El hombre se movilizaba en un vehículo de carga pesada y habría pedido a varios jóvenes que retiraran una motocicleta que le impedía hacer un giro y continuar su recorrido.

Entérese: Madre del bebé muerto a golpes en Bello dijo en el hospital que se le había caído

Lo que comenzó como un reclamo habría escalado con rapidez hasta convertirse en una confrontación física. Las circunstancias exactas, incluyendo quién agredió primero y cómo se desarrollaron los hechos, son materia de investigación.

En las imágenes se ve al adulto mayor con un machete en la mano mientras enfrenta a varios jóvenes. Luego, los jóvenes se abalanzan sobre él con puños y golpes. Incluso después de que cae al suelo, lo siguen pateando y golpeando entre varios, mientras otras personas se acercan a la escena gritando “¡Suéltenlo!”.

Los registros permitieron a ciudadanos y autoridades avanzar en la identificación de algunos de los presuntos agresores. Aun así, la recompensa busca obtener información que permita establecer con claridad quiénes participaron y cuál fue el papel de cada uno.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado información sobre el estado de salud del hombre ni la gravedad de las lesiones.