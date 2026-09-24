Madre del bebé muerto a golpes en Bello dijo en el hospital que se le había caído

Ante la muerte de un bebé de siete meses por una violenta golpiza en el barrio de invasión Nueva Jerusalén, de Bello, desde la Alcaldía de Bello aseguraron que su madre lo había llevado al hospital bajo el argumento de que se le había caído dentro de su vivienda.
La mamá del menor, una venezolana de 18 años, llegó al Hospital Pablo Tobón, de Medellín, y, pese a la versión que la mujer le entregó a los médicos, ellos hicieron sus evaluaciones y encontraron que las lesiones distaban mucho de una caída accidental.