Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Madre del bebé muerto a golpes en Bello dijo en el hospital que se le había caído

Alcaldía de Bello entregó nuevos detalles sobre la muerte del infante de siete meses de edad. Tenía múltiples lesiones en la cabeza, las cuales habrían sido provocadas.

  • La muerte del menor Emanuel Hernández Epinayuu, de siete meses, ocurrió tras un hecho de violencia que se registró en el barrio Nueva Jerusalén, la zona de invasión más grande del Valle de Aburrá. FOTO: EDWIN BUSTAMANTE
    La muerte del menor Emanuel Hernández Epinayuu, de siete meses, ocurrió tras un hecho de violencia que se registró en el barrio Nueva Jerusalén, la zona de invasión más grande del Valle de Aburrá. FOTO: EDWIN BUSTAMANTE
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
bookmark

Ante la muerte de un bebé de siete meses por una violenta golpiza en el barrio de invasión Nueva Jerusalén, de Bello, desde la Alcaldía de Bello aseguraron que su madre lo había llevado al hospital bajo el argumento de que se le había caído dentro de su vivienda.

La mamá del menor, una venezolana de 18 años, llegó al Hospital Pablo Tobón, de Medellín, y, pese a la versión que la mujer le entregó a los médicos, ellos hicieron sus evaluaciones y encontraron que las lesiones distaban mucho de una caída accidental.

“El equipo médico del centro hospitalario puso en conocimiento de las autoridades competentes la situación, ya que el menor presentaba múltiples lesiones, entre ellas, asfixia e insuficiencia respiratoria aguda, edema cerebral, choque traumático e hipovolémico, algo que era inconsistente con el relato de su madre”, dijo la Alcaldía de Bello.

Entérese: Niño de cuatro años murió tras caer a una lavadora en una casa de Bello, Antioquia

Ante este hecho, funcionarios de la Secretaría de Inclusión Social de Bello, de la mano con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) activaron los respectivos protocolos antes de que se presentara el fallecimiento, por lo que incluso ya se tenía previsto trasladarlo a un hogar sustituto cuando se recuperara.

La muerte del menor, identificado como Emanuel Hernández Epinayuu, de siete meses, ocurrió a las 4:58 de la tarde del pasado martes en este centro asistencial de Medellín, luego de que estuviera en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de este centro asistencial, con lesiones en la cabeza, brazo y el tronco.

Su madre lo llevó en la tarde del pasado lunes gravemente golpeado a las urgencias y de inmediato fue revisado y valorado en detalle para esclarecer lo ocurrido. Luego de una serie de evaluaciones minuciosas, los médicos reportaron el hecho a la Unidad de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana a la 1:30 de la tarde del martes, entregando las evidencias del maltrato del menor.

Le puede interesar: Horror en Ibagué: niña habría sido encadenada y abusada durante 10 años por su madre y padrastro

“Desde la Alcaldía de Bello hacemos un llamado a las autoridades competentes (Policía, Fiscalía General de la Nación, Instituto Colombiano de Bienestar Familia), para que se esclarezcan las circunstancias de la muerte de este menor”, indicaron desde esta administración municipal.

Así mismo, las autoridades ya avanzan en el proceso para determinar quién pudo estar detrás del caso del maltrato del menor para proceder judicialmente por el delito de homicidio y violencia intrafamiliar, si así lo determina el fiscal.

En caso de presentarse un caso de maltrato en contra de un menor de edad, sea físico o psicológico, se recomienda reportarlo a la línea 141 del Bienestar Familiar o al 123 de la Policía. La Fiscalía también recibe estas denuncias de manera presencial, al igual que las comisarías de familia y las personerías municipales.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Preguntas frecuentes

¿Qué le pasó al bebé de siete meses que murió en Bello?
Emanuel Hernández Epinayuu, de siete meses, murió después de sufrir múltiples lesiones que, según los médicos, eran incompatibles con la versión de una caída accidental entregada por su madre.
¿Dónde ocurrió el caso de maltrato al bebé de Bello?
El menor vivía en el barrio de invasión Nueva Jerusalén, en Bello, Antioquia. Posteriormente fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe, en Medellín, donde recibió atención médica y permaneció en una UCI.
¿Qué dijo la madre sobre las lesiones del bebé?
La madre, una mujer venezolana de 18 años, manifestó inicialmente al personal médico que el bebé se había caído dentro de la vivienda.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos