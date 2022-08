Polémica en Bello porque a los guardas no les están pagando horas extras Los funcionarios aseguraron que esto afecta sus finanzas. Secretario afirmó que no se asignan estas jornadas porque no es necesario.

La Secretaría de Movilidad de Bello cuenta con 128 agentes que se encargan de la regulación, control y sanción de los conductores que transitan por este municipio. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA