“El doctor Daniel Quintero ha hecho mención de algunos temas y no me puedo quedar callado: el reconocimiento que el mundo le hace a Medellín no es el reconocimiento por los últimos dos años”, dijo el gobernador, recordando que durante su periodo, por ejemplo, la ciudad ganó el premio Lee Kuan Yew, considerado como el “Nobel de las ciudades” y fue considerada como la ciudad más innovadora del mundo, en un galardón otorgado por el Urban Land Institute.

“ (...) no es el reconocimiento a un gobierno, no una persona, no faltaba más que me tomara esa vocería, pero ese reconocimiento es al trabajo de una sucesiva serie de gobiernos distintos, de partidos distintos, de personas y tendencias distintas, pero ahí están los resultados reconocidos por el mundo”, dijo Gaviria.

Tras ese cruce de declaraciones, el presidente Gustavo Petro, quien encabezó el evento este jueves, opinó sobre las condiciones que llevaron a Medellín a ver un repunte en sus índices de homicidios en la década de 1990.