De acuerdo con el gerente Mauricio Millán Drews, se espera que las cuatro intervenciones –junto las obras en el otro tramo entre Camilo C y Cuatro Palos– estén listas en por lo menos una calzada antes de que acabe el 2022 y no en 2023 como estaba programado, habilitando así más de dos kilómetros.

“Esto genera una carga muy grande para el proyecto. Además, la vía existente es limitada porque, por ejemplo, en muchos puntos no es posible que pase un vehículo grande y otro pequeño a la vez por los radios de curvatura”, agregó.

Pendientes dos puntos

Covipacífico también llamó la atención sobre dos puntos entre Camilo C y Primavera que eran responsabilidad del Invías pero esta entidad no tuvo recursos para atender. Por ello, quedaron bajo tutela de la ANI la cual tampoco le ha ordenado a la concesión desarrollar vías allí pues no ha concretado el pago de más de $580.000 millones que valen las obras. En uno de esos sectores se ubica el peaje, por lo que aún es incierto si este se ampliará o se trasladará pese a la urgente necesidad.

“Parte de lo que hoy en día sigue sin solución es el intercambiador entre Primavera y el sector de Cuatro Palos y la doble calzada al lado del Rancherito. Son aproximadamente 900 metros en un lado y poco más de 2,5 kilómetros en el otro. Lo que sí se ha hecho son los diseños y las licencias ambientales de ambas obras, pues la ANI las había solicitado porque quiere mirar como se continúa trabajando en una posible solución”, indicó Millán.

Otra situación que queda pendiente es el deslizamiento en el sector La Sinifaná. Para este, desde hace seis meses la concesionaria realizó los diseños de la solución. Estos incluyen como obra principal la construcción de dos túneles adicionales de 830 metros y 855 metros que pasarían detrás del deslizamiento. “Estamos esperando que la ANI tenga los recursos para poder ejecutar las soluciones en cerca de dos años más”, dijo el gerente.

Pacífico 1 tiene como fecha límite de entrega julio de 2023. Hoy tiene un avance global del 92% y según sus constructores el cronograma de obra está con cinco meses de adelanto, ventaja que esperan mantener siempre y cuando el clima lo permita.