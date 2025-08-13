Hermana del joven asesinado por un habitante de calle en Itagüí reveló otra hipótesis sobre el ataque

La muerte de Esteban Yepes Palacios, de 19 años, en Itagüí, ha tomado un nuevo giro con la reciente declaración de uno sus familiares, tras varios días de luto por la dolorosa perdida del joven. A pesar de que las primeras versiones apuntaron a que el joven fue asesinado tras negarse a darle dinero o “una moneda” a un habitante de calle, su hermana, Viviana Yepes, reveló una hipótesis diferente que cambia el contexto del crimen.
Le puede interesar: Zozobra en el Magdalena Medio antioqueño tras nuevo atentado contra dos torres de energía en Maceo
El fatal desenlace, según la familiar, habría sido por una reacción del agresor ante la defensa de la mascota de la víctima que, al parecer, fue afectada momentos antes de lo que se vio en el video.