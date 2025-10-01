x

Luis Suárez, el jugador más valioso de la Liga de Portugal, su pase se cotizó y subió 13,00 millones de euros

El 23 de junio Almería lo tenía cotizado en 9,00 millones de euros, ahora el Sporting de Lisboa lo tasa en 22,00 millones de euros.

  • El delantero colombiano Luis Javier Suárez es el más cotizado en la Liga de Portugal, con sus cinco goles y dos asistencias. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
01 de octubre de 2025
bookmark

La nueva actualización de Transfermark dejó al colombiano Luis Javier Suárez del Sporting de Lisboa como el más cotizado de la Liga de Portugal, ya que su valor subió 13,00 millones de euros para alcanzar los 22,00 millones de euros.

Los cinco goles y dos asistencias que registra el samario desde su llegada a Portugal lo convirtieron en el jugador que más aumentó en su cotización, pasando de 9,00 millones de euros a 22,00 igualando el valor que ahora presenta Richard Ríos, a quien no le ha ido tan bien con el Benfica.

Con esta nueva valoración, Suárez pasa a ser el quinto colombiano mejor cotizado en el fútbol mundial, listado que lidera Luis Díaz del Bayern Múnich, con un precio de 70 millones de euros, seguido por Jhon Jáder Durán del Fenerbahçe de Turquía cotizado en 35 millones, y Daniel Muñoz del Crystal Palace que tiene un valor de 25 millones de euros.

Con el valor de 22 millones de euros aparecen junto a Suárez, Richard Ríos que bajó de 25 a 22 y Jhon Lucumí del Bologna de Italia.

Dávinson Sánchez que cumple un buen torneo con el Galatasaray aparece cotizado en 20 millones de euros, y el delantero Juan Camilo Cucho Hernández de buen presente en España, está en 18 millones, Jhon Arias que no ha tenido buena temporada con el Wolverhampton bajó a 17 millones de euros.

Este miércoles, Suárez con su equipo jugará por la Champions League ante el Napoli, a las 2:00 de la tarde, hora de Colombia.

Hay que recordar que, además de los cinco goles en la Liga de Portugal, Suárez fue protagonista de Colombia en el cierre de la Eliminatoria al marcar cuatro tantos en la goleada ante Venezuela.

