Hablan los implicados en juicio fiscal por Hidroituango

La suma del detrimento patrimonial se discriminó así: $2,9 billones a raíz de las “mayores inversiones realizadas no justificadas, que llevaron a que se diera una pérdida o destrucción del valor del proyecto”; y $1,1 billones por concepto de los recursos dejados de percibir por el Estado como consecuencia de la no entrada en operación de la hidroeléctrica en las fechas planeadas originalmente.

Londoño De la Cuesta dijo que no ha sido notificado del proceso de responsabilidad fiscal, sin embargo, señaló que está presto a atender todo lo que corresponda a dicho proceso.

Federico Restrepo indicó que no ha sido notificado pero que está “bastante tranquilo”.

Alonso Salazar respondió que no ha sido notificado y que no conoce los argumentos. “Estoy dispuesto a presentar todas las explicaciones necesarias de mis actuaciones. Como alcalde me correspondió la firma del acuerdo con la Gobernacion para que EPM ejecutara el proyecto. No participé en la ejecución del proyecto. Estoy tranquilo”, anotó.

Juan Esteban Calle señaló que está presto a atender “los requerimientos de los órganos de control y las autoridades con la tranquilidad de conciencia, la satisfacción y el orgullo de haberle servido a la compañía y a la sociedad. Soy muy optimista con relación a la terminación y entrada en operación de Hidroituango, convencido de que el país necesita la energía limpia y competitiva del proyecto”.

Luis Alfredo Ramos, por su parte, expresó que no participó “en decisiones relacionadas con la planeación o construcción de las obras del proyecto”. Añadió que estará listo a responder “con absoluta tranquilidad y transparencia cualquier requerimiento”.