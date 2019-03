Contraloría verifica denuncias de impacto de Hidroituango en La Mojana

Coincidieron autoridades ambientales y Contraloría General de la Nación (CGN) en que el nivel del río Cauca en la Mojana bolivarense bajó alarmantemente tras el cierre de la compuerta de Hidroituango. Contrario a ese concepto, EPM declaró que la situación en el afluente es propia de época seca y que se han realizado acciones para mitigar la reducción del caudal.

Para corroborar las denuncias de habitantes, y de la misma Gobernación de Bolívar, desde el fin de semana pasado una comisión de la CGN, acompañada de la Armada Nacional, Procuraduría General y organizaciones sociales recorre la zona, atravesando los municipios de Magangué, Pinillos y Achí (incluyendo su corregimiento Guacamayo), aguas abajo del proyecto hidroeléctrico.

La Corporación Regional del Sur de Bolívar (CSB), reportó que actualmente el 60 por ciento de las hectáreas de los humedales de la región se encuentran secas generando afectación a la fauna y flora. El informe es insumo para la evaluación que realiza el ente de control.

“Se puede verificar (con resultados de los 11 primeros días de febrero pasado) que con el cierre de la compuerta en la casa de máquinas en Hidroituango, los niveles del río Cauca disminuyeron 32 centímetros ubicándose por debajo de los límites mínimos para la época”, destacó la CSB.

Según la Contraloría, en su visita actual, observó que “la reducción de caudales del Cauca suma 57 por ciento, con lo que la actividad pesquera y cultivos como el arroz se afectaron de forma sensible”.

“El equipo pudo visualizar tramos del río que se pueden cruzar a pie, el corregimiento de Guacamayo no tiene agua, pues su única fuente de abastecimiento es este afluente, a lo que se suma que la sede educativa no tiene servicio sanitario y no se cuenta con recursos para invertir en el mantenimiento de la sede”, indicó el contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda.