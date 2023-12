Hoy se puede decir que la contingencia de Hidroituango ocurrida en 2018 ya se superó, pero de lo que no hay aún certeza es si esta megaobra va a poder superar los manejos que le ha dado la dupla integrada por el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, y el exalcalde Daniel Quintero.

La noticia ahora es que a pesar de que la licitación para la terminación de la obra se adjudicó desde el 10 de octubre pasado; esta es la hora, dos meses después, que aún no arranca trabajos los nuevos contratistas.

De acuerdo con fuentes de entero crédito dentro de EPM, la demora tiene que ver con que el consorcio ganador de la licitación no habría podido lograr las coberturas de dos pólizas, tal y como se las exige EPM, para poder dar inicio al contrato.

Hay que tener en cuenta que para estas grandes obras el Estado colombiano exige lo que se llama una garantía única de cumplimiento que incluye varias coberturas: una es el buen manejo de los anticipos; la segunda es la póliza de cumplimiento de contrato; la tercera es para garantizar el pago de salarios y la cuarta es la póliza de estabilidad de la obra.

Todo indica que el consorcio CYS, integrado por la empresa china Yellow River y la colombiana Schrader Camargo, no logró que las aseguradoras le cubrieran dos de los ítems en los términos en los que los pide EPM: la cobertura de salarios y la de estabilidad. Y mientras no se cumpla ese requisito, el contrato no puede arrancar.

El consorcio, consultado por EL COLOMBIANO, da a entender que la demora es normal. “El consorcio CYS entregó todos los requisitos para el acta de inicio, incluyendo las pólizas de seguros. Cómo es normal, se han realizado reuniones técnicas para dar alcance a los diferentes requerimientos que tiene el contrato”, fue su respuesta.

Sin embargo, es difícil atribuir la demora a un asunto de trámite si se tiene en cuenta que cada día que pasa sin que entren las ocho turbinas de Hidroituango en funcionamiento, EPM puede estar perdiendo hasta 6.000 millones de pesos (en estos dos meses, haciendo cuentas de servilleta, podría haber perdido unos 360.000 millones de pesos).

El problema de no tener los seguros tal y como se los pidieron no es menor, entre otras cosas porque por esa misma razón EPM descalificó a los otros dos competidores en la licitación: la firma italiana Todini, tal vez la de mayor reputación entre las que se habían presentado; y la también china Gezhouba, que es la contratista número 33 del mundo en utilidades.

EPM subrayó en el informe en el que las descalifica lo siguiente: “Respecto al oferente Todini Costruzioni Generali S.P.A., si bien presentó garantía bancaria emitida por un banco extranjero, esta no cumple con lo establecido en el numeral 5.6.2. -Condiciones de las garantías emitidas por entidades bancarias-”.

Un contratista de grandes obras, que no ha estado vinculado con Hidroituango, le dijo a este diario: “Es increíble que hayan descalificado a la italiana que además ofrecía un respaldo bancario importante y que además ofreció hacerlo por 200.000 millones de pesos menos que los chinos”.

A la otra firma, la china Gezhouba, EPM la descalificó por no cumplir con los requisitos exigidos en materia de garantía de seriedad. Supuestas fallas no muy distintas a la que al parecer ahora estaría incurriendo el consorcio ganador CYS.

No sería extraño que la Procuraduría General de la Nación, que ha estado muy pendiente de este proceso, pueda discernir mejor qué es lo que está pasando. “Si no tienen esos seguros, no se pueden poner a enmendar el pliego, y EPM les tendría que aplicar la garantía de seriedad de oferta”, explica un conocedor de la licitación.